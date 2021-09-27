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浴血男躺地畫面曝！醉駕過彎後「受驚嚇」　鏟斷電桿卡水溝　

▲徐男自撞電桿後，整輛車卡在路旁水溝內；徐男自行脫困後，因酒醉未醒還倒在路旁休息。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲徐男自撞電桿後，整輛車卡在路旁水溝內；徐男自行脫困後，因酒醉未醒還倒在路旁無法起身。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名徐姓男子（41歲），日前晚間與友餐敘，三杯黃湯下肚後，獨自駕車行經苗26線公館路段，徐男剛過彎後，竟被1輛突如其來的機車嚇到，整輛車失控打滑，且衝撞路邊電桿後，卡在水溝裡；徐男雖自行脫困，但全身傷痕累累送醫救治。經施以酒測後，酒測值高達0.8，後續將交由警方處理中。

苗栗縣消防局表示，24日晚上9時30分左右接獲通報，稱在苗26線公館路段，有交通事故發生。救護人員抵達時，發現駕駛已自行脫困，但他全身流血倒臥在路邊，經初步檢傷後，發現徐男頭部及身上多處撕裂傷，所幸經送醫救治後，已無大礙。

▲▼酒駕的徐男被對向機車嚇到，失控翻落水溝中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼酒駕的徐男被對向機車嚇到，失控翻落水溝中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼酒駕的徐男被對向機車嚇到，失控翻落水溝中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，徐男晚間與友飲酒後，獨自駕車沿著苗26線鄉道西往東方向前進，剛過1處彎道後，也許是酒力發作，面對突然出現的機車嚇了一跳，跨越中線後又急拉回來，整輛車立刻失控且打滑衝出路面，才會撞上路旁的電桿，因衝擊力道太大，導致車身衝入水溝。

經警方施以酒測後，徐男酒測值高達0.8，全案將依公共危險罪嫌函送檢方偵辦；至於後續賠償的責任歸屬，還待警方釐清中。

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