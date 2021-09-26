朱立倫解釋賀電用詞　痛斥綠營：5年來缺乏兩岸溝通管道

▲新科國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北前市長朱立倫當選國民黨主席，中共國家總書記習近平今（26日）上午發出賀電，朱立倫稍早也覆電感謝，電文內「九二共識」、有無「民國」都成為討論焦點，對此，朱立倫辦公室26日晚間回應，民進黨無力處理兩岸關係，看到國民黨能與對岸溝通，不知道是嫉妒還是急了，所以大動作攻擊朱立倫來轉移焦點。

電文內容曝光後，陸委會與綠營批評朱立倫迎合對岸主張，朱辦表示，民進黨政府執政失能，無力處理兩岸關係，讓台灣農民權益受損、區域和平安全穩定陷入危機。民進黨執政五年多下來跟中國大陸連對話管道都沒有，現在看到國民黨有能力與對岸溝通，「不知道是嫉妒還是急了，所以大動作攻擊朱立倫來轉移焦點。」

朱辦指出，陸委會主委邱太三上任時，曾宣示後疫情時代，兩岸交流勢必要恢復，；總統蔡英文在新年前夕發表談話時，也說願意與對岸促成有意義的對話，雖然看不到民進黨在兩岸關係的建樹，但當時是希望兩岸和平發展的，「總不能民進黨做不到對話，而國民黨做到了，就做出恐怖情人般的行徑，控訴朱立倫是迎合對岸。」

朱辦質疑，民進黨公職指控朱立倫在電文提到「反對台獨」是不敢捍衛主權。但今年七月，前國安會秘書長邱義仁公開說：「除非瘋了，否則台灣務實的政治人物不會台獨」，是不是也在出賣台灣、美國國安會印太事務協調官坎貝爾表示不支持台獨，是不是也在唱和中共，「當時民進黨鴉雀無聲，怎麼朱立倫反對卻成了不敢捍衛國家主權？」

朱辦指出，「九二共識、一中各表」的原則有沒有用，是取決執政黨用何種態度與對岸溝通而定，民進黨不能自己不承認九二共識，就反過來扭曲九二共識的含意，把兩岸於2008年到2016年時的兩岸和平來往的基礎破壞殆盡。

至於部分外界聲音質疑國民黨回覆給習近平的賀電當中，年份為何是寫110年，而未提及民國二字。朱辦表示，這是遵循往例，且對岸來文中也沒有提到「中華人民共和國」等我方不會接受的字句，這正是「一中各表」的具體體現。

朱辦反問，民進黨連在自己國土舉辦的國慶相關活動上，都不願放上中華民國幾個字，近期行政院也說要用「台澎金馬關稅領域」加入CPTPP，東奧台灣正名時民進黨也說不可行，「民進黨一邊消費中華民國，同時又想消滅中華民國，這種惡劣的兩面手法，人民都看在眼裡。」