他曝光民進黨內部公文　驚喊：中華民國不見了？

▲呂謦煒指民進黨中央的公文沒有「民國」。（圖／翻攝國民黨前青年團長呂謦煒臉書）

記者徐政璿／台北報導

中共國家總書記習近平今（26日）發出賀電恭喜朱立倫當選新科國民黨主席，朱立倫覆電時，日期寫110（2021）9月26日，未提「民國」，遭綠營謾罵。不過，國民黨前青年團長呂謦煒晚間在臉書揭露民進黨內部公文，他驚訝公文上通通都是西元紀年，並怒問綠營：中華「民國」在哪裡？

呂謦煒表示，國民黨選出新任主席朱立倫，中共總書記習近平發賀電來，國民黨也加以回電。然而，賀電中的紀元卻引來民進黨人譏諷「不見民國」，民進黨立委蘇巧慧還酸說「想當第二個林鄭月娥」。

呂謦煒說，但若看民進黨中央在國內使用的公文，可以發現民進黨全面棄用民國紀元，公文上無論是發文日期或發文字號，通通都是西元紀年。民進黨使用的年號與中共一樣是西元，在公文上用的還是民進黨主席蔡英文的印，難道民進黨主席蔡英文才是林鄭月娥？

他強調，國民黨在與中共的電文往返中有為有守，在認同雙方共同政治基礎的精神上，還表達己方「求同尊異」的立場，這不就代表雙方仍然各有基本立場與堅持？甚至國民黨還敢在對大陸的紀元上採用民國紀年「110」，對照即使在台灣也不敢使用民國紀年的民進黨，高下立判。

呂謦煒還嗆，難道所有寫民國紀元而沒加上正式國號的，就要受民進黨人批判？拒絕使用中華民國紀年的政黨（指民進黨），現在怎麼這麼重視中華民國？

呂謦煒說，仔細想想就發現，民進黨才不是真心誠意愛我們的國家，民進黨人只是把中華民國當作是政治鬥爭的工具而已。

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