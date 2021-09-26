「電文裡的八股字句根本不重要」　李戡：官媒怎麼報導才值得研究

▲國民黨主席朱立倫與中共總書記習近平2015年朱習會。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北前市長朱立倫當選國民黨主席，中共國家總書記習近平今（26日）上午發出賀電恭喜，朱立倫稍早也覆電表達感謝，電文內「九二共識」、「台獨」、有無「民國」都成為討論焦點，對此，已故作家李敖之子李戡表示，其實這些八股字句根本不重要，官媒刻意降溫、避重就輕，才是值得研究重點。

對於電文內容吵的沸沸揚揚，李戡26日指出，有些人搞錯重點，以為電文裡的用字遣詞有什麼玄機，其實這些八股字句根本不重要，重要的是官媒怎麼報導。

李戡表示，新華社發出的新聞稿裡，既不提習近平寫的「台海形勢複雜嚴峻」，也不提朱立倫呼應的「在民進黨執政下採取『去中』『反中』政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻， 使兩岸人民極度不安。」官媒刻意降溫、避重就輕，才是值得研究重點。

李戡指出，習近平的賀電，像是請國民黨主席當選人闡釋「台海形勢複雜嚴峻」八字含義，朱立倫的回答則是，「在民進黨執政下採取『去中』『反中』政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻， 使兩岸人民極度不安。」

對於最後新華社的報導，李戡表示，官媒的報導更像是在說，朱立倫答得不錯，但這樣的回答會讓老百姓覺得共產黨沒用，整天喊兩岸局勢嚴峻但也無計可施，到頭來還是得眼巴巴期盼國民黨勝選，所以答案不予刊登。

▼習近平賀電，恭喜朱立倫當選黨主席。（圖／國民黨提供）



▼朱立倫覆電習近平。（圖／國民黨提供）

