朱立倫全台謝票首站抵桃園　籲藍營團結「現在是戰鬥的開始」

▲朱立倫全台謝票首站抵桃園。（圖／翻攝周玉琴臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

現在是戰鬥的開始，國民黨要找回所有失聯的黨員，團結一起贏得2022縣市長勝選。國民黨主席選舉甫落幕，以8萬5164票重掌黨主席的朱立倫，26日啟動全台感恩謝票行程，首站抵桃園中壢區黨部指出，黨主席是球隊總教練，希望讓所有人能發揮所長，不管是深藍、淺藍，今後都是正藍，大家要團結在一起，明年打勝仗。

▲朱立倫籲藍營團結「現在是戰鬥的開始」。（圖／翻攝周玉琴臉書）

朱立倫表示：桃園是他的家鄉，他的根，他參選黨主席活動的第1站到桃園，當然謝票的第1站也是回桃園。黨主席是球隊總教練，希望讓所有人能發揮所長，籲請選後大家放下爭端，團結一致，2022桃園市長選舉，桃園一定要贏回來。

兼任國民黨桃國市黨部主委的市議會議長邱奕勝表示，桃園自家子弟出外打拚，今天以愉快的心情回鄉，國民黨現今已沒有黨產，感謝黨員同志、各級民代選舉期間總動員，讓朱立倫在桃園得票可以過半。

對於媒體關切黨主席選戰，得票率為歷屆黨主席最低，會不會憂心黨內的意見分歧？朱立倫表示，這次黨主席選舉，不管黨內先進支持的是誰，都是支持國民黨，從25日晚上開始，國民黨就是團結的時刻，每一票都是對國民黨的肯定，並呼籲大家都團結在一起，共同的理念就是捍衛中華民國，就是對抗民進黨。