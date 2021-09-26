朱立倫覆電習近平沒提「民國」被批　羅智強：蔡英文只敢用「我方」

▲國民黨主席朱立倫與中共總書記習近平2015朱習會。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

中共國家總書記習近平今（26日）上午發出賀電恭喜朱立倫當選新科國民黨主席，朱立倫也覆電感謝，但在日期上避開「民國」兩字，僅寫著110（2021）9月26日，受到各方人士抨擊，對此，台北市議員羅智強表示，4年前海基會發函對岸時，連106都沒有，還用「我方」來取代「我國」，「難道蔡英文是當方長？」

對於各方人士批評朱立倫覆電年份未標註民國，羅智強26日指出，民進黨還在用四年前的爛哏，四年前國民黨發賀電祝賀中共十九大，民進黨跳起來說，「這個賀電怎麼只有106，沒有民國？」，被自己拿海基會的函文打臉，海基會發函對岸，連個「106」都沒有，只有月日，而且還用「我方」來取代我國，「難道蔡英文是當方長？」

羅智強表示，不管有沒有賀電，民進黨都有話說，習近平這賀電如果不發，綠營就會說，「你看中共也不甩國民黨，連中共都看衰國民黨」，這賀電如果發，綠營又會說，國民黨又在和共產黨唱和，果然是中共同路人，「塔綠班嘴裡反正吐不出象牙，國民黨也就不用太過理會。」

對於賀電，羅智強指出，這可以視為兩岸和平還沒有走到絕路的橄欖枝，而九二共識、反台獨、親美和陸既然是國民黨一貫立場，國民黨就該不畏流言的堅持下去，台灣民主、兩岸和平，人民才有好日子，「這也是國民黨的光榮使命，兩岸和平加油！」

▼朱立倫覆電習近平。（圖／國民黨提供）

