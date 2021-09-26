路邊停「10公分寬白線內」算違停！一周開6罰單惹民怨　警說話了

▲大里十九甲民眾將車停於「10公分」寬白線內遭到開罰。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

不少人將路邊白線內停車當作理所當然，不過台中市大里區十九甲近日有許多民眾，將車白線內卻收到路邊停車的罰單，甚至有人1個禮拜就收到6張罰單，遭到開單卻不明所以，引發民怨。警方解釋，該區白線寬度為「10公分」，內側屬於慢機車道，因此依規不能停車，加上適逢開學時期，大力執行護童專案，為維護學童安全加上民眾檢舉，才會前往開罰。

大里區甲堤南路與立新二街路口，附近居民以往常路邊停車，也早習以為常，不過近日有許多民眾遭到開單，1名周姓男子甚至在1個禮拜內收到6張罰單，他質疑明明將車停在白線內，且以前並無遭到開單，為何這次卻屢遭開罰？

▲當地民眾近日屢遭開罰。（圖／民眾提供）

警方表示，該區白線寬度為「10公分」，屬於快慢車道分隔線，白線內是給機慢車行駛，因此禁止停車；若白線有「15公分寬」的話，屬於路面邊線，這才可以停車。

針對為何近日開單頻率增加？警方指出，除了法定標準以外，適逢開學時期，為維護學童上下學安全，自9月1日起針對轄區內國中、小執行護童專案，加強校園周邊交通安全及秩序，取締重點分別是禁止臨時停車處所（含家長接送區、公車站牌）及人行道違規停車，就是為了要給學童一條安全的道路，降低交通危害。

據悉，曾有家長向警方投訴，在該路段騎車載小孩時，因路旁停滿車輛，導致騎車須往路中靠，竟遭到後方車輛惡意按鳴喇叭，讓該名家長差點發生交通事故，近日警方大動作執法，獲得不少學生家長支持。

鑒於10公分、15公分白線實在不容易分辨，霧峰警分局長李建興已向交通部建請將該區「白線旁增設紅線」，讓里民能清楚知悉該區不能停放車輛，以維護學童通學安全。

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