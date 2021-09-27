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社會 社會焦點 保障人權

1個月開140張罰單！大里「10公分寬白線」路段擬改畫紅線

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲轄區警方在該路段張貼「禁止停車」告示。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區甲堤南路旁劃設「10公分寬」白線，近日讓不少十九甲居民因停車吃上罰單，引起熱議。據查，該路段是國中小學區，警方自9月1日起執行護童專案後，至今開出了約140張罰單，雖導致許多開車族怨聲載道，但能維護學童通學安全，也獲得不少家長支持。另外，警方除在該路段號誌桿、天橋張貼「禁止停車」告示，提醒民眾不能停車，也已建請交通工程單位在甲堤南路繪設紅線、立新二街繪設黃線，避免爭議。

警方表示，甲堤南路段劃設白線的區域約為50公尺，為維護學童上下學安全以及接獲民眾檢舉，自9月1日護童專案以來約開出140張罰單，為讓民眾知悉該處不能停車，今日已於該路段號誌桿、天橋等張貼告示，提醒民眾別再停車。避免民眾混淆，霧峰警分局已建請交通工程單位將甲堤南路段繪設紅線，立新二街段則繪設黃線，明日相關單位將會派員場勘。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼警方在號誌桿、天橋等張貼告示，提醒民眾別再停車。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

回顧本案，大里區甲堤南路與立新二街路口，附近居民常將車停放路邊白線內，也習以為常，但近日卻有許多民眾屢遭開單，甚至有人1周內吃了6張罰單，引發民怨。警方解釋，該區白線寬度為「10公分」，屬於快慢車道分隔線，白線內是給機慢車行駛，因此禁止停車；若白線有「15公分寬」的話，屬於路面邊線，這才可以停車。

此外，適逢開學時期，警方正執行護童專案，該路段車流量大，不少家長反應騎車載孩子通學時，因路邊停有車輛，導致必須往路中靠，卻遭後方車輛惡意鳴按喇叭，差點造成交通事故，因此近日警方大動作執法，除讓交通順暢，也讓學童上下學能夠安全，獲得許多家長支持。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼大里十九甲民眾將車停於「10公分」寬白線內遭到開罰。（圖／民眾提供）

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