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女騎士遭輾慘死　輾過她的不起訴...違停路口的駕駛有事

▲桃園市張姓男子今年4月間在觀音區中正路旁違停，造成騎車的廖姓婦人摔車遭後方大貨車輾過，造成當場慘死，警方到場處理。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市張姓男子今年4月間在觀音區中正路旁違停，造成騎車的廖姓婦人摔車遭後方大貨車輾過，造成當場慘死，警方到場處理。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子今年4月間駕車在觀音區中正路旁違停，廖姓婦人騎車經過時不慎撞上突出之左側照後鏡摔車，廖婦還來不急起身、慘遭後方大貨車右後輪輾過，造成廖婦頭部與胸部等處遭重壓，其中臟器外露當場慘死；桃檢檢察官勘驗現場照片，張在交叉路口10公尺範圍內違停，導致廖婦反應不及摔車慘死，偵結依過失致死罪嫌將張男提起公訴。許姓大貨車司機則因無法預見車禍意外，無證據顯示有何過失，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，37歲的張姓男子今年4月12日上午9時許開車經觀音區中正路與仁愛路交叉口，車輛臨停在外側路肩處，廖姓婦人騎車經過不慎撞上張男違停轎車左後照鏡，廖婦因而摔車翻覆，後方許姓男子駕駛大貨車來不急閃避右後輪輾過廖姓婦人，導致其廖頭、胸部遭輾過，臟器外露當場慘死。

▲今年4月間在觀音區中正路，廖姓婦人摔車遭後方大貨車輾過當場慘死，大貨車肇事後在現場等待警方調查。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲今年4月間在觀音區中正路，廖姓婦人摔車遭後方大貨車輾過當場慘死，大貨車肇事後在現場等待警方調查。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

警方據報到場後將違停的張男與許姓男子帶回警局偵訊，張男坦承違停在路旁之事實；許男則否認犯行，辯稱當時車速僅約30至40公里，輾過婦人還以為是貨物掉下來，後來看照鏡發現才發現機車倒在路邊，立即停車下車察看。

檢方根據警方提供現場監視畫面與車輛行車事故鑑定會報告，發現張男在無號誌交岔路口附近分向線彎道路段，在交岔路口10公尺範圍內禁止臨時停車處違規停車，又未盡靠右停車影響行車安全，是肇事原因之一；張男違停在先，左前輪壓在白線佔用車道，因而影響廖姓婦人用路空間，害其閃避不及翻車慘遭大貨車輾壓死亡，張男違停過失與廖婦死亡有因果關係，偵結依過失致死罪嫌將張男起訴。

至於駕駛大貨車許姓男子部分，檢方勘驗監視畫面認為，當時廖婦跟隨許車距離太近，因張男違停、反應不及才摔車翻覆，許男無法預見車禍死亡，難以認定與過失致死罪嫌相繩，復查無其他積極證據足認許男有任何犯行，偵結予以許男不起訴處分。

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