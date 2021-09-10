檢舉違停累罰200萬！被指「幫惡鄰撐腰」　徐立信控對手結果出爐

▲台北市議員徐立信不滿被指「幫惡鄰撐腰」，提告結果敗訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市螢橋國小家長去年集體控訴，遭惡鄰檢舉違停罰單累計200萬元，曾有機會角逐該區市議員的林冠勳在家長會群組發言「惡鄰不就是徐立信在撐腰嗎？」讓台北市議員徐立信怒告林涉嫌誹謗，但螢橋國小校長證實，曾收到鄰居存證信函，依內容回覆就是徐立信接的電話，台北地檢署認為林並未捏造不實，10日處分不起訴。

螢橋國小家長會2020年9月間在校門舉行記者會，指控學校對面的張姓兄弟，對著校門口架設監視器，連續4年檢舉接送小孩的家長違規臨停，根據台北市警局交通大隊統計，共開出約1500張罰單，累積罰鍰近200萬元，家長們呼籲市府在校門劃設臨停接送區，同時以公權力制止偷拍侵擾的行為。

▲林冠勳曾有機會代表國民黨參選台北市議員，因酒駕爭議失去被提名資格。（圖／資料照）

而曾有機會被國民黨提名參選市議員，後來因酒駕車禍被取消資格的林冠勳，不但曾是徐立信的競爭對手，也剛好也是螢橋國小學生家長，他在家長會與校方聯繫用的LINE群中發言「對面惡鄰不就是徐立信在撐腰嗎？」並送出1個傻眼貓咪圖案。

徐立信得知控告林冠勳涉嫌妨害名譽，林堅稱這件事情在家長間流傳已久，檢察官為此傳喚螢橋校長做證，校長表示，幾年前徐立信還沒當市議員的時候，確實有鄰居為臨停問題寄發存證信函，校長根據信函中的聯繫方式打電話，接電話的就是徐立信，雖校長否認將這件事情告訴過林冠勳，但檢察官認為已足以證明林並未虛構不實，處分不起訴。

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