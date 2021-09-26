朱立倫覆電習近平未提「民國」　于北辰：中華民國離國民黨遠矣

▲國民黨主席朱立倫與中共總書記習近平2015年朱習會。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北前市長朱立倫當選國民黨主席，中共國家總書記習近平今（26日）上午發出賀電恭喜，朱立倫稍早也覆電表達感謝，對此，退將于北辰表示，朱立倫的覆電最後署名不忘「敬啟」，在日期上卻避開「民國」兩字，僅寫著110（2021）9月26日，「這就是共識嗎？創建中華民國的政黨，在年份上不敢標明民國二字！」

朱立倫當選新科國民黨主席，習近平今上午發出賀電表示，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政基礎上良性互動，加強合作。朱立倫稍早覆電向習近平表達感謝，並表示期盼今後兩黨在「九二共識」、「反對台獨」基礎上求同尊異，增進互信融合，加强交流合作。

于北辰指出，習近平的賀電內容圍繞「九二共識」、「和平發展」、「反台獨」等統戰伎倆，朱立倫也配合氣氛批評民進黨操作「去中、反中」，期許兩黨及兩岸人民同為炎黃子孫，應在「九二共識」基礎上，求同尊異，增進互信融合，加强交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行，「跳不出的紅泥坑！」

于北辰表示，朱立倫最後署名還不忘「敬啟」，但在日期上卻刻意避開「民國」兩字，僅寫著110（2021）9月26日，這就是「共識」嗎？創建中華民國的政黨，在年份上不敢標明「民國」二字，「看來中華民國真的離國民黨遠矣！台灣的人民真的會支持這種沒有中華民國的共識嗎？」

▼習近平發賀電恭喜朱立倫擔任黨主席，而朱立倫也立即覆電。（圖／鍾年晃臉書）

