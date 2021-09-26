習近平要朱立倫「為國謀統一」　王定宇：4指標看是否恢復正常倫

▲2015年舉行「朱習會」，時任黨主席的朱立倫與中共總書記習近平會面。（圖／國民黨提供）



記者黃巈禾／台北報導

朱立倫順利回鍋國民黨接任黨主席，中共總書記習近平26日發賀電，除了重申九二共識，也期望加強合作，為國家謀統一。對此，民進黨立委王定宇直言「賀電和指令一起來了」，4個指標檢視朱立倫是否恢復「正常倫」。

王定宇26日在臉書表示，中國共產黨給中國國民黨的賀電來了，習近平給朱立倫下指令，要朱立倫「為國家謀統一」，習近平說的國家當然是「中華人民共和國」，接下來就看看朱立倫能否恢復「正常倫」，能否實踐自己曾經主張的「反共親美」？

王定宇認為，要知道「不正常倫」是否恢復為「正常倫」，4個指標可以檢視，包括：一、敢為中共機艦擾台大力譴責中國；二、不阻擾台灣完成參加CPTPP；三、聲援港人、藏人、維吾爾人，最重要的是要求無罪釋放台灣公民李明哲；四、譴責中國違反國際規範、無理糟蹋台灣農產品，支持台灣在世貿提出控訴。

▼習近平發賀電給朱立倫，內容提到「反對台獨」、「為國家謀統一」。（圖／國民黨提供）



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