習近平發賀電給朱立倫　鄭運鵬：給緊箍咒國民黨照劇本耍猴戲

▲民進黨立委鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席改選落幕，朱立倫順利回鍋，中共總書記習近平26日則發出賀電，除重申九二共識外，也期望能加強合作，為國家謀統一。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，習近平給個緊箍咒，國民黨一定照劇本耍猴戲幫唸經。

鄭運鵬表示，台灣是成熟的民主國家，中國對台灣政黨選擇性接觸，接受「一個中國」門檻才能往來，本身就是充滿政治目的統戰手段，不願意與台灣民選政府平等官方往來，在國際上是非常罕見而明確的政治規格標。

對於習近平給朱立倫的賀電，鄭運鵬表示，裡面「台海形勢複雜險峻」這句話，全世界都認為是中國單方面威脅台灣造成的，只有中國和國民黨把責任規責在民進黨身上，這就是否定台灣人民和民主選擇。

「習近平給個緊箍咒，國民黨一定照劇本耍猴戲幫忙唸經。」鄭運鵬認為，習近平祝賀朱立倫當選不稀奇也不意外，相信國人希望看到的，是國民黨哪一天可以不需要北京關愛的眼神，國民黨才會是一個忠於國家的民主政黨。

▼習近平賀電，恭喜朱立倫當選黨主席。（圖／國民黨提供）



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