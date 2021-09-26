習近平給朱立倫賀電盼「為國謀統一」　他：恐成國民黨亡黨祭文

▲國民黨主席朱立倫與中共總書記習近平，2015年舉行「朱習會」。（資料照／國民黨提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席改選落幕，朱立倫順利回鍋，中共總書記習近平26日則發出賀電，除重申九二共識外，也期望能加強合作，為國家謀統一。對此，台灣智庫民調中心主任卓冠廷表示，朱立倫得適當回應，不然這恐變成國民黨亡黨祭文。

卓冠廷表示，朱立倫好不容易苦戰結束，當選黨主席，慷慨激昂地說，共同捍衛中華民國的戰鬥開始了，但習近平今天發了賀電，又給國民黨和朱立倫出了「習題」。

卓冠廷表示，張亞中的紅統色彩和亡黨感，逼著國民黨縣市長和民代紛紛表態，甚至棄保江啟臣去支持朱立倫，換取國民黨2022年的生存空間，但習近平賀電中揭示「九二共識」、「加強合作」，甚至出現「為國家謀統一」等。

卓冠廷認為，習近平的賀電內容又把國民黨打回原形，驗證了國民黨不論哪一位主席，如果要迎合，只能回到九二共識框架下，實現「為國家謀統一」的任務，台灣人不能裝作沒看到。

卓冠廷強調，朱立倫和戰鬥藍，要捍衛的是中共謀統一的中華民國？朱立倫如果沒有對這則賀電有適當的回應，就算贏了張亞中，這179字賀電，恐變成國民黨亡黨祭文。

▼習近平賀電，恭喜朱立倫當選黨主席。（圖／國民黨提供）



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