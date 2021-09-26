時力要朱立倫回答3問題　「莫在當選第一天軟了膝蓋」

▲朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨前主席朱立倫順利回鍋接任黨主席，中共總書記長習近平26日發賀電，除了重申九二共識、反對台獨，也期望合作，為國家謀統一。對此，時代力量要求朱立倫回答3個問題，並直言「莫在當選第一天即軟了膝蓋」。

時代力量26日表示，恭喜朱立倫當選中國國民黨新任黨主席，儘管時代力量與國民黨在兩岸論述及外交論述上立場迥異，但仍期盼未來在理性監督的基礎上，政黨之間仍能進行良性互動與意見交流。

時代力量指出，恭賀之餘也要向朱立倫提出三個問題，第一，朱立倫領導下的國民黨，如何向美方解釋九二共識 ？競選期間多次強調將在當選後第一天設立國民黨駐美代表處，目的是向美方說明外交及兩岸政策，請問朱主席仍堅信九二共識嗎？如何確保中共不會片面撕毀並無白紙黑字的九二共識，正如同中共單方宣布具有國際法效力的「1984年中英聯合聲明」僅為「歷史文件」？

其次，時代力量質疑，朱立倫能否承諾在國民黨主席任內不再重複2015年朱習會上所謂「兩岸同屬一中」的自我矮化言論？台灣人都還記憶猶新，朱立倫在那場朱習會上隻字未提「一中各表」，猶如公開向習近平輸誠，如今朱立倫再度回鍋黨主席，請問仍深信「兩岸同屬一中」嗎？

最後，時代力量要求朱立倫，嚴厲譴責中共對台飛彈及軍機威脅，朱立倫應要求習近平針對新冠肺炎造成全球（包括台灣國民）重大生命傷亡及經濟損失表達公開道歉。

時代力量還說，「請朱主席即刻正面回應上述三項訴求，莫在當選第一天即軟了膝蓋。相信自稱 戰鬥藍的朱主席，應該不會在中共面前軟趴趴才對」。

▼習近平發賀電給朱立倫。（圖／國民黨提供）



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