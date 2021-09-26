江啟臣投入刪Q罷免　陳柏惟不解「選輸立委為何都來罷免他」

記者李忠憲／台中報導

國民黨主席江啟臣等人26日出席刪Q總部在沙鹿區舉辦的「罷免陳柏惟街頭宣講」活動，力挺前立委顏寬恒重返立院。立委陳柏惟對此表示，他不了解為何選輸的立委都要到他選區罷免他，但他會把工作做好，國會會很認真，地方也會很認真跑。

▲陳柏惟不解為何選輸立委都要到他選區罷免他。（圖／陳柏惟服務處提供）

刪Ｑ總部今天上午在沙鹿區觀音亭前舉行「罷免陳柏惟街頭宣講」活動，國民黨主席江啟臣、立委林奕華、台北市議員張斯綱、前高雄市新聞局長鄭照新都到場，希望罷免成功，讓哥們顏寬恒重返立院。

▲▼陳柏惟到選區市場跟民眾宣導防疫。（圖／陳柏惟服務處提供）

立委陳柏惟上午在烏日區三民街早市宣導防疫，他表示，不了解為何選輸的立委都要到他選區罷免他，但他會把工作做好，國會會很認真，地方也會很認真跑。他希望各黨立委都能各司其職，在自己工作崗位上做好本份，才對得起自己的選票。

陳柏惟反問江啟臣說，「罷免是投票給你的人的意志嗎？」「你的選票希望你來做罷免這個動作嗎？」他自認答案應該是否定的。

他也回應顏寬恒說，相信選民有智慧，但他們的作法是相信選民沒智慧，「他最好繼續指控我是黑道、我有錢、我恐嚇他」但「台灣是有智慧的民主社會，我們會獲得最後勝利」。

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