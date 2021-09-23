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社會 社會焦點 保障人權

姊夫全裸逼小姨子「吞吐」被拒　找老婆當面上演活春宮給她看

▲▼小三,正宮,出軌,偷吃,劈腿,人夫,人妻。（圖／CFP）

男子覬覦老婆妹妹，逼口交不成，當場跟老婆上演活春宮給她看。（圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

男子阿德（化名）見久未見面的小姨子小瑄（化名）到家裡探視老婆小孩並留宿，竟大膽在都同房睡覺時，逼小瑄看他跟老婆活春宮，還逼她幫口交甚至指侵她下體，最後因小瑄極力反抗才沒性侵得逞。台中高分院審結，考量阿德無前科並與小瑄和解，小瑄與其妻小都有精神障礙，依強制性交未遂罪判2年，緩刑5年。全案仍可上訴。

判決書指出，去年5月17日傍晚，小瑄（化名）到彰化探視姊姊跟外甥並借宿一晚，小瑄姊夫阿德（化名）發現她在2樓房間打地鋪睡地上，竟然不顧老婆睡在旁邊，裸體露下體到小瑄面前要她幫忙口交，小瑄立刻閃避，只碰到嘴唇。

阿德一不做二不休，用腳壓制小瑄大腿，手腳觸摸她的胸部及下體，但遭推開。阿德竟怒嗆「妳不會做愛，我跟妳姊姊當面做愛給妳看」，立刻跟老婆上演活春宮。小瑄不想看，立刻下樓躲到1樓廚房，阿德竟跟到廚房，前胸貼後背將小瑄逼至冰箱前，用手猛抓胸部，小瑄再躲至餐椅上，結果遭阿德掀裙脫內褲，想逼她口交並試圖指交下體。小瑄奮力摀嘴、踢擋、叫罵抗拒，阿德毆打她仍不從，最後才上樓就寢，整個過程小瑄姊姊都沒出面阻止。小瑄也在隔日清晨，趁阿德熟睡逃離，最後找男友一起前往報警。

阿德坦認犯行，其共同朋友詹姓男子質問他，「你這麼垃圾，對你姨子也敢亂來，我以後沒有你這種朋友，以後不用打電話給我」，阿德竟回「沒朋友就沒朋友」，之後就把他的電話刪除。

小瑄姊姊也證稱，當晚小瑄和我們夫妻、小孩睡同一間房。「阿德跟我做愛給小瑄看，他本來想跟小瑄做，但她不願意，才找我做愛。小瑄後來跑到樓下，阿德有跟著下去。我醒來時她已經不在，有打電話給她，她說她嚇到不敢住在這裡」等。

法官審理後發現，小瑄本身有輕度精神障礙，其姊姊也就是阿德的老婆有中度精障，夫妻倆生的獨生子更有重度精障。阿德明知小瑄有恐慌症，才敢在房間嗆跟老婆做愛給她看等。法官認為阿德觸犯強制性交未遂罪，最輕要判3年半以上，念在他無前科初犯，有精神障礙妻小要扶養，並與小萱已達成和解，最後改判2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

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