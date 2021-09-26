九份、烏來人潮多！別再去了　侯友宜：面對病毒要謙卑

記者黃巈禾／新北報導

連續兩天零確診，隨著新冠疫情趨緩，國內再度興起報復性旅遊。新北市部分，新北市政府觀光旅遊局的人潮儀表板顯示，根據下午3時32分最新資訊，瑞芳九份老街、烏來立體停車場人潮容流量40%，不建議再前往。

根據新北市政府人潮儀表板，下午3時13分時，瑞芳九份老街、烏來立體停車場、平溪停三停車場（十分遊客中心前）人潮容流量40%，到下午3時32分左右則為瑞芳九份老街、烏來立體停車場。新北市長侯友宜26日在防疫記者會表示，烏來和十分瀑布超過40%人流，建議大家沒必要就不要前往，疫情還是要穩穩守住，面對千變萬化的病毒，要學會謙卑、學習，全力以赴守好疫情，希望台灣的疫情能越趨穩定，長期都能看到零確診，將病毒阻絕於境外，讓病毒不再進來，這樣子才會比較安心，最重要的，口罩切記一定要戴好，請大家一定要遵守相關的規定。

對於是否考慮在中央降級前提前鬆綁，侯友宜指出，目前還是在警戒二級，新北市面對警戒二級所規定的會嚴格執行，以10月4日為觀察指標，離10月4日還有一段時間，會隨時滾動式檢討，希望國內疫情都是零確診，邊境也守好，全球的疫情也能稍緩，要隨著社區感染、廣篩狀況做監測，以及滾動式判斷整個跟全球疫情的互動，來看到底要不要降級。

▲瑞芳九份老街、烏來容流量40%。（圖／新北市政府觀光旅遊局）

