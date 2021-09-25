獨／4歲女童控父「白色物體」弄痛「鼻鼻」　處女膜多處陳舊裂傷

小女童說出爸爸幫她洗澡時弄痛她的鼻鼻。示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

南投一名單親爸爸阿威（化名），遭自己4歲女兒指控，洗澡時用「白色東西」弄痛她的「鼻鼻（指下體）」。檢警驗傷發現她的處女膜多出有陳舊性裂傷，阿威雖否認喊冤，仍遭起訴。台中高分院則認為，不排除阿威幫女兒洗澡時不慎手指插入陰部，無積極證據證實他有強制性交，維持一審無罪判決。檢察官仍可上訴。

判決書指出，南投男子阿威（化名）是名單親爸爸，與母親同住並獨自照顧年僅4歲，就讀幼稚園的女兒小美（化名）。2017年9月某日，小美突然跟保母說出，爸爸幫她洗澡時有用「白色的東西」弄痛她的「鼻鼻（指下體）」。經報警驗傷，發現她的處女膜有2 、4 、8 、10點鐘方向疑似有陳舊性裂傷。

檢警認為阿威疑似趁幫小美洗澡時，有用手指或不明工具插入下體，才會造成這樣的傷害。阿威當然否認犯行並說，他們一家三口感情很好，與女兒相依為命，因為女兒年紀小，大部分是她阿嬤幫她洗澡，另有保母和自己偶爾會幫她洗，尿尿地方也會用手幫她洗，但只有平平滑過，沒用其他工具。他不知道應避免使用具刺激性的肥皂或沐浴乳清洗陰部，但仍遭檢察官依加重強制性交罪嫌起訴。

鑑定醫師在法庭表示，小美的傷不可能單用手指進入造成，應該是鈍器突破性造成。4歲小孩不會對自己做出傷害自己這麼大的行為，也不可能是運動造成。

小美也證稱，爸爸幫她用肥皂洗澡時有摸鼻鼻，洗鼻鼻時手刺到她的鼻鼻前面，有伸到鼻鼻裡面，。她有跟爸爸說，爸爸說這樣就要洗。她跟爸爸說刺到很痛，爸爸就小力輕輕的，沒有把手放到尿尿裡面等。阿嬤則說，小美洗完澡都是她幫忙穿衣服， 沒有跟她講過有不舒服、不想給爸爸洗澡，也沒看過有流血情況。

法官另送台大醫院進行鑑定，結果為「被害人處女膜有如同診斷書所描述之疑似處女膜舊裂傷。此種傷痕因洗澡時施力不當而導致機率不高，但無法完全排除。」

法官認為，阿威雖有用手指插入小美陰部行為，但小美表達疼痛感受後，阿威立刻變更力道，且只有一次手指插入，小美也未曾拒絕由阿威幫她洗澡等，難認有性交故意。另外，小美針對白色的東西說法前後不一，應訊時也多次出現無法切題的應答，檢察官認定用不明物體部分有瑕疵。最後認定事證不足，判阿威無罪。

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