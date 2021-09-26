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南投金融行員+超商店員阻詐逾640萬元　縣府、警局聯合表揚

▲南投縣表揚打「詐」有功的金融行員及超商店員（下同）。（圖／南投縣警局提供）

▲南投縣表揚打「詐」有功的金融行員及超商店員（下同）。（圖／南投縣警局提供）

記者高堂堯／南投報導

詐騙集團猖獗，南投縣警局指出，縣民眾遭詐騙集團以「假投資」（含假交友投資）詐騙手法詐財案件，較去年同期增加近2倍，日前也與南投縣政府公開表揚「阻詐有功」的金融機構行員和超商店員，共計攔阻成功24件、為民眾保住超過640萬元血汗錢，單筆最高金額達150萬元。

南投副縣長陳正昇及警察局長黃永志於22日在治安會報中進行公開表揚，縣警局指出，攔阻成功的關鍵皆為銀行行員及超商店員發現民眾於提（匯）款時神色異常，主動關心民眾，詢問匯款用途或大筆遊戲點數用途，察覺有異後主動通報派出所派員警到場了解而攔阻成功，因此肯定並感謝他們協助建立完善的防詐安全網絡。

此次接受表揚的金融機構暨超商行員包括日月潭郵局張姓行員、竹山郵局陳姓、蕭姓行員、鹿谷郵局陳姓行員、國泰世華銀行劉姓、朱姓及曾姓行員、中國信託銀行彭姓、劉姓、張姓及白姓行員、臺灣銀行蔡姓行員、彰化銀行謝姓及呂姓、蔡姓行員、臺中銀行魏姓行員、遠東銀行張姓、陳姓行員、土地銀行簡姓行員、合作金庫呂姓行員、鹿谷鄉農會邱姓行員、水里農會黃姓行員、魚池鄉農會楊姓、歐姓行員；統一超商福元店鄭姓店員、全家超商金集店黃姓店員、全家超商中寮店蔡姓店員及OK超商復興店鄭姓店員、中華電信劉姓行員，共24件攔阻成功案件，攔阻金額達641萬3600元。

▲南投打「詐」有成，表揚有功金融行員及超商店員。（圖／南投縣警局提供）

南投縣警局分析，「假投資」詐騙手法多半如下：
1. 民眾於網路（FB、IG、Y2B）看到投資、輕鬆賺錢貼文，或在交友網站、交友軟體（APP）認識網友，網友慫恿投資，以掌握「平臺漏洞、後臺程式、取得內線消息」等話術，宣稱保證獲利、穩賺不賠且利潤豐厚。
2.後續加LINE聯繫或加入LINE群組（如投資體驗群），有自稱「老師、指導員、分析師、總監」的人教學投注（代操），且群組內不斷有其他學員獲利貼文。
3.初期帳面顯示獲利（小額獲利有些可以出金），引誘您加碼投入大筆資金（甚至要您貸款投資）。
4.當您加碼入金後，以各種理由（洗碼量不足、需再繳保證金、IP異常等）不讓你出金，或是直接凍結帳號、對方失去聯繫，就是「不出金」。

警方提醒，凡於網路上看到或網友傳來的投資邀約訊息，標榜「保證獲利」、「沒有風險」、「穩賺不賠」都是詐騙，請勿輕易受騙，如有相關疑問，可查詢金管會及投信投顧公會網站（https://reurl.cc/a953KZ），或撥打「165反詐騙專線」及至鄰近派出所諮詢。
 

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