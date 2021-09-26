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網交「男模」碰面要買8千元點數　警點醒台東女：百分百詐騙

▲機警超商店員見女子神情有異購買鉅額遊戲點數，立即報警協助處理。（圖／台東縣警察局提供，下同）

機警超商店員見女子神情有異購買鉅額遊戲點數，立即報警協助處理。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東一名女子日前到超商一次要購買8千元遊戲點數，機警店員見女子神色有異，立刻向轄區警方報案後，員警迅速趕到超商向該名女子了解詳情後，立刻告訴女子遭受騙財，女子起初還不以為然，最後員警與對方通電話，對方一聽是員警來電，立刻掛斷電話，女子這時才驚覺真的差點上當。

台東警察分局豐里派出所所長黃財源、警員尤懷鈞日前執行巡邏勤務時，接獲轄區超商店員報案有人疑似遭到詐騙請求協助。

▲機警超商店員見女子神情有異購買鉅額遊戲點數，立即報警協助處理。（圖／台東縣警察局提供，下同）

員警趕抵現場後，看見一名女子神色茫然的站在超商櫃檯前，於是上前悉心關切，女子吐露近期於交友軟體結識一名聲稱從事模特兒工作的男子，該男子向高女表示如果想要見面，模特兒經紀人表示必須先購買新台幣8千元的遊戲點數才可以通過認證，員警聽完高女的陳述後隨即回應「這100%是詐騙！」。

女子聽到員警説法仍不可置信，員警當下與電話中的經紀人通話，對方ㄧ聽到員警說出「你好！我是豐里派出所員警，你那邊哪裡？」後立即掛斷電話，女子這時才驚覺自己差點遭受詐騙，員警進而規勸女子不要再與該名男子有任何聯繫。在超商店員及員警的通力合作下，成功攔阻遊戲點數詐騙，高姓女子對於員警及超商店員的即時協助深表感謝。

台東警察分局呼籲，網路交友盛行，有心人士假藉「要見面先買點數」的手法行詐騙之實的案例層出不窮，若遇到陌生人指示小額付款、點數購買或ATM轉帳等要求，勿輕易相信。如有疑問，可撥打165反詐騙專線或110報警。
 

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