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不只暗指諾富特是破口！　陳佩琪揭柯文哲自豪防疫SOP被中央沿用

▲柯文哲、陳佩琪。（資料照／記者林敬旻攝）

▲柯文哲、陳佩琪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨兩度因不滿行政院長蘇貞昌所提的3+11調查報告占領主席台，但中央似乎已定調3+11政策與本土疫情爆發無關，衛福部長陳時中甚至說「3+11跟800條人命有什麼關係？」對此，台北市長柯文哲夫人陳佩琪表示，自己跟柯文哲都認為本土疫情與隔離天數調整是否有關尚待確定；但同時，她也把焦點轉移諾富特飯店，疑暗指管理不實才是破口。另外，陳佩琪也揭露柯文哲在送出自己訂定的「確診者後送SOP」後幾天，發現與中央版本一模一樣而感到自豪。

陳佩琪25日上午在臉書表示，現在立院在吵3+11的會議紀錄，但指揮官定調疫情和調整機師隔離天數無關，「其實我和先生常聊這個」，也認為和隔離天數調整是否真的有關，尚待確定，因為中央也沒查到真有機師去過萬華的足跡。

但她也說，「既然萬華沒港口、機場，病毒一定從某個地方傳來的，我們兩個醫生，可能醫院內隔離病房看多了，咸認為疫情散布是和旅館的隔離、管理是否嚴謹、確實有關，管理不確實，病毒在機師隔離中就已經經由某個管道傳播出去了，所以當初這家諾富特旅館到底歸誰管，是地方，還是中央，才會有人如此在意而爭執不休」。

接著，陳佩琪提到曾應一位護理師要求，把該護理師收到的，由市府贈送給防疫志工的紅色T–shirt和市長頒的獎狀給柯文哲簽名。

陳佩琪表示，那晚先生簽著、簽著，感慨起那段日子來。「他說最初捨棄蓋方倉醫院，改利用防疫旅館和加強版防疫旅館，是因為疫情突然大爆發，要建什麼都來不及了，那時他每天去巡視防疫旅館、篩檢站和醫院，他說出去看才知道問題所在，他自豪地說防疫旅館是他發明的，大量篩檢站是他下令要設的，還說有天在某篩檢站看到確診病患在大太陽下苦等去處，回家後一個晚上絞盡腦汁，訂出確診者按症狀如何後送的SOP，隔天馬上發送給北市各大篩檢站和醫院，讓第一線人員能有所依循。」

陳佩琪再揭露，「記得有天晚上他回家跟我說，很欣慰現在病人的安置都上軌道了，他又突然冒出一句問我說，他剛送出SOP不久，幾天後中央也發布了確診者後送的SOP，他說奇怪了，怎麼跟他寫的一模一樣」。

▼陳佩琪25日上午發布的臉書全文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）

▼陳佩琪25日上午發布的臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）

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陳佩琪柯文哲3+11諾富特SOP

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