高虹安博士學歷遭質疑　柯文哲：表示她已經升級一個咖

▲高虹安、柯文哲18日受訪回應塔綠班之歌爭議。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民眾黨立委高虹安昨遭一名臉書名為「翁達瑞」且自稱旅美教授的人質疑博士學歷，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲24日表示，妳沒有網軍、名嘴的攻擊，就表示妳不重要，「這表示她已經升級一個咖，所以才被打」。

至於有無安慰高虹安心情，柯文哲笑著說，「有啦，我之前就跟她講了」，高虹安那天那個「塔綠班」的事，就已經跟她講「如果沒有人打妳，就表示妳都不重要，所以我不曉得要恭喜妳，還是要安慰妳」。

高虹安日前在名嘴朱學恒節目上高唱「塔綠班之歌」，歌詞直寫「綠畜」等爭議字詞，遭綠營側翼網軍圍剿。昨「翁達瑞」指控高虹安的博士學歷有問題，批評高是「冒牌的大數據專家」。

對此，民眾黨團24日出示有高虹安博士指導教授李傑英文署名的聲明文字，發表時間為2021年9月24日。李傑英透過聲明指出，對於新聞報導質疑高虹安是否為其學生、學歷真實性等，相當驚訝又失望，認為這是很簡單可以在大學系統裡查詢的資訊。

至於學術履歷中沒有高虹安的名字，李傑則說，這被過度放大檢視，事實上，由於沒有常常在更新相關資料，因此他有很多指導過的學生，名字也沒有被列在他的履歷上。

值得一提的是，這名「翁達瑞」先前被名嘴彭文正起底是本名叫陳時奮，但「翁達瑞」曾發文駁斥；而國民黨考紀會主委葉慶元則指「翁達瑞」效忠總統蔡英文，專門抹黑打擊發蔡英文惡行的教授。不過真相為何，仍樸朔迷離。