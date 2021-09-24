花敬群再槓柯文哲　「心裡有鬼」不敢面對中央住宅政策越做越好

▲內政部政務次長花敬群接受黃光芹訪問。（圖／翻攝「新聞不芹菜」專訪）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市長柯文哲日前因社會住宅議題，與內政部政務次長花敬群隔空互嗆，內政部要求柯文哲若社宅進度暫緩中央可以接手、柯文哲則嗆中央沒有蓋完第一戶公宅的沒有資格講話。花敬群24日接受資深媒體人黃光芹《新聞不芹菜》專訪時，再次回擊柯文哲「心裡有鬼，不敢面對中央越做越好」，也要求柯文哲若怕債留子孫，「把財務內容拿出來大家一起討論」。

花敬群表示，那天是從媒體標題，才得知台北市政府要停蓋社會住宅，而對中央來說，只要任何地方政府蓋的數量沒有達到預期的目標，中央一定會接手，所以那時候的反應就是，既然基地是明確的，那就中央來處理。

花敬群強調，所有人都在認真做事，也沒有否認台北市的認真「柯文哲為什麼要一直擔心中央做太好，或是中央做出政績來？這就是他心裡的鬼，心裡有鬼，不敢面對中央其實會越做越好」。

針對柯文哲表示蓋公宅會債留子孫的問題，花敬群則表示，那財務結構就拿出來大家一起看，真的有問題的話，中央就想辦法來幫。在總統蔡英文選第一任之前，民進黨智庫就已經做過非常充分的財務分析，是經過現在的主計長還有前行政院長林全，深度檢視過認為沒問題的。

花敬群認為，上任之後就有把整個財務機制，納入住宅法去修法，對各地方政府而言，按理來說都沒有財務缺口，有的話就由中央承擔。中央整體承擔的財務用20年來看，大約6、700億，轉換成一年可能2、30億，就能把社會住宅都蓋出來，若通通要來編預算來蓋的話，大約要花5千億，執政8年怎麼可能編到5千億，所以20年編7百億頂多到1千億，就能承擔財務缺口，對地方也沒財政壓力「柯文哲說會怕債留子孫，那就請他把財務內容拿出來大家一起討論」。

花敬群也批評新北市長侯友宜，指新北市人口有400多萬人，是社會住宅需求量最大的，所以就中央的目標而言是興建4萬戶，而侯友宜的講法卻是1萬戶，還說快達標了，但裡面還有3000多戶是林口的社會住宅，所以總共只做了6000多戶「他就說他達標？他不蓋我蓋嘛」。

而外界所關注的，蔡英文先前競選時喊出的8年蓋20萬住宅能否如期兌現，花敬群表示，現階段興建了大約4萬7千多戶，之前上任時有表示，達成的前提是「招標出去」或是「動工」，不是「完工」，因為蓋房子一般都要4年，這是實務上不得不面對的。依目前的準備進度，年底應該可以達到5萬5千戶到6萬戶，後續大概以每年至少2萬戶的速度前進。有一種是包租代管的社會住宅，目標是8萬戶，到這個月底應該可以到2萬5千戶，需要包租代管業媒合民間房屋來做，預計未來每季可以有5千到6千戶。依這進度，年底前可以到3萬戶左右的目標，後面每年2萬戶，已經不是太困難的事情。

花敬群強調，8年內兌現承諾非常值得期待可以實現，現在有4萬7千戶，未來每年大約1萬5戶至2萬戶的速度。過去對外說法都是2024年底達標，但現在努力的目標是在總統520任期結束前達標。