城市美學設計師林右昌領軍　基隆市府獲國家卓越建設4大獎

▲生活美學城市設計師林右昌領軍，基隆市府獲國家卓越建設4大獎。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市近年來的蛻變有目共睹，市府團隊推動的重大建設，在今年的「國家卓越建設獎」一舉摘下四項大獎，市長林右昌今（23日）下午出席在君悅酒店舉辦的頒獎典禮，感謝來自全國的優秀人才，一起推動基隆的城市蛻變。

林右昌表示，基隆的市政建設在國家卓越建設獎獲得四大獎項，這是對市府的莫大肯定，基隆近年來的蛻變，很重要的一項因素是有來自全國優秀的規劃設計師，參與基隆城市改造的過程，市府也會持續跟這些優秀的專業人士合作，在基隆這個城市實現理想。

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▲基隆市政府建設在「國家卓越建設獎」獲得四大獎項。基隆市長林右昌（右2）、基隆市政府副發言人游本明（左2）。

都發處推動的「基隆山海城串聯再造計畫」在二分局舊址建置立體豎梯，藉由景觀電梯與空中廊道將旅客從義二路帶到約60公尺高的主普壇廣場，提供便捷的人行垂直動線，提供基隆市民與遊客嶄新的城市體驗，從不同的視角發現基隆，在國家卓越建設獎獲得評審青睞，奪下「規劃設計類」卓越獎首獎殊榮，預計今年底完工的豎梯，必將成為基隆新亮點。

其他獲獎獎項部分，包括產發處辦理的「望海巷漁港景觀橋工程」，連結港區外堤與內提，跨越漁港的自行車skyliner，海天一色的景觀，吸引眾多遊客造訪，早在本月17日啟用之前，就已成為基隆濱海新景點，更在這屆國家卓越建設獎獲得「最佳規劃設計類金質獎」肯定。

▲基隆要塞司令部校官眷舍。

而文化局以兩處修復完成的市定古蹟「要塞司令官邸」及「要塞司令部校官眷舍」修復工程以其文化永續發展獲得最佳環境文化類金質獎；串連古蹟，進而縫合基隆東岸大沙灣歷史現場的沙灣歷史文化園區，市府預告將於10月9日舉辦啟動活動，歡迎全台灣民眾一同到場，見證文化翻轉城市的嶄新蛻變。

另外，工務處辦理的「七堵區實踐路19及21號橋改建工程」，施工難度高又複雜，但在市府及施工團隊努力下順利完成，民眾不用繞行產業道路及友諒橋，大幅縮短行車距離3.5公里，更提高通行的便利性及舒適性，在國家卓越建設獎獲得「施工品質優質獎」。

▲基隆七堵區實踐路19及21號橋改建工程。



▲基隆推動「基隆山海城串聯再造計畫」。

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