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建中生逆襲「高校女神」吸3萬！第二名甜妹也讚很可愛　他現身羞了

記者柯沛辰／綜合報導

高中生網路論壇Meteor舉辦「第二屆高校女神選拔賽」，22日正式開放投票，冠軍可獲得1萬5千元的獎金。不過，比賽開跑至今，最高票的竟是一名男扮女裝的建中生，引發網路上對於性別認同的討論。何姓男學生受訪時說，他原本只是想要自娛娛人，不料意外高票暫居第一，若有幸奪冠拿到獎金，將全數捐出去作公益。

建國中學的何同學化名「何廢料」參加高校女神選拔，卻以超過3萬4000票的驚人成績，暫時穩坐第一名寶座，不僅遠超一大票女高中生，連第二名的金甌女高中生也難以望其項背，只能以1萬2000多票暫居第二。

▲▼建中生逆襲「高校女神」吸3萬！第二名甜妹也讚很可愛　他現身羞了。（圖／翻攝自活動網站）

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▲「何廢料」以3萬多票領先，金甌女中的「+7」則暫居第二。（圖／翻攝自活動網站）

何同學接受《東森新聞》訪問時說，當初他參加單純是自娛娛人，如果有人覺得不公平，他也覺得合理，「我是想要扮瑪麗蓮夢露，但看起來很失敗。」

原來，何同學今年18歲，目前就讀建中三年級，因為去年曾參加「校園男神」票選沒能上榜，所以今年突發奇想，報名最美女高中生票選，意外暫居第一。何同學說，他跟追蹤者或粉絲一直保持像朋友的互動，當初參加校園男神也是純粹好玩，才邀請大家來幫忙投票。

▲▼建中生逆襲「高校女神」吸3萬！第二名甜妹也讚很可愛　他現身羞了。（圖／翻攝自YouTube）

▲何廢料有2.5萬人追蹤。（圖／翻攝自YouTube）

何同學的YouTube頻道「何廢料」有2.5萬人訂閱，平時靠著自身幽默，會PO出一些奇特發明和搞笑影片，常逗得粉絲哈哈大笑，更擄獲一票鐵粉。如今何同學票選暫居第一，連暫居第二名的金甌女高中生也在IG限動發文「我覺得很可愛呀，靠幽默圈粉無數是他的本事，我自己今天也投給他。」

不過，何同學聽了反倒不好意思，僅靦腆回應「（被肯定）我覺得非常感動，哈哈哈哈，因為男校嘛，認識的女生不多，好運好運，哈哈哈哈！」

建中生逆襲「高校女神」吸3萬！第二名甜妹也讚很可愛　他現身羞了

▲談到第二名的女高中生稱讚他「很可愛」，何同學情不自禁地哈哈大笑。（圖／翻攝自YouTube）

對此，主辦方「惹不起的高校少女」23日發布官方聲明強調，平台尊重多元身分認同，如果何廢料最終奪得第一名，同樣會給予第一名的獎金及權利義務，早前已向本人聯繫並說明，「何廢料在訊息中表示同意，也感謝米特對於多元身分認同的接受與開放。」

許多網友看完紛紛笑說，「不愧是建中，樣樣拿第一」、「懂玩」、「朝聖！何廢料讚」、「何廢料幫忙衝了流量，值得啦」、「非何不投」、「不愧是我偶像何廢料，這就是為什麼我考不上建中！」

何廢料則在IG發文回應，感謝新朋友、舊朋友的關注，針對主辦方的處理方式，他看到米特對多元身分的開放態度，而網友的回應也讓他知道，「以歡樂輕鬆的方式來讓更多人有機會接觸到性別友善或其他的相關話題是可行的，這是我參與這次活動最大的收穫了。」

何廢料表示，雖然距離活動結束還有好幾天，也可能還有變數，但如果有幸得獎，「我將會捐出全部的獎金至公益團體回饋社會。」

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