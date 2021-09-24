建中男選 「高校少女」票數第一　主辦1舉動挨轟「輸不起」

▲網路論壇meteor舉辦高校少女選拔賽，由建國中學的同學「何廢料」遙遙領先，引發熱議。（翻攝自惹不起的高校少女官網）

圖文／鏡週刊

高中生網路論壇meteor近日舉辦「惹不起的高校少女」選拔賽，讓網友票選出心中的「高校女神」，沒想到人氣最旺的竟是來自建國中學的同學，但meteor疑似擬頒發給該同學「特別獎」而非首獎，遭批評是打壓多元性別。meteor也在昨（23日）急發聲明致歉，強調「尊重多元身分認同」，若他奪冠會給予第一名應得的獎金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「惹不起的高校少女」開放已註冊meteor會員的全台在校女高中生報名參賽，並於9月22日至10月6日讓網友票選出自己的高校女神，第一名可獲得獎金1萬5,000元，吸引不少高中生參與，其中最搶眼的莫過於來自建國中學的「何廢料」同學。

只見在票選網頁中，有一名頭戴爆炸頭假髮、穿著灰色背心、碎花裙的建中男子，翹臀轉頭對鏡頭眨眼，在一整排畫全妝、用美顏濾鏡拍攝的高中女生照片中獨樹一格，截至今（24日）早上，他的票數直衝2萬5,355，甩了第二名的1萬1,264票好幾條街，引起不少討論。

不過就在大家一面倒喊著「支持何廢料」時，meteor卻遭指控私訊給何廢料，告知將頒發「特別獎」給他，若最終他得了第一名也只能「並列冠軍」，讓網友質疑meteor的行為對性別酷兒無非是種打壓，就算何廢料只是帶著輕鬆的態度參賽，對於多元性別也是一種鼓舞，「團隊堅持兩性對立的認定未免過於粗糙狹隘」，也有人大酸根本是「輸不起的高校少女」。

▲主辦方遭指控企圖拔掉何廢料的第一名頭銜。（翻攝自meteor臉書）

對此，meteor急發道歉聲明，強調平台尊重多元身分認同，若何廢料在最後的投票結果為第一名，官方會給予應得的第一名獎金與相對的權利與義務，這點已經有跟本人聯繫且說明，何廢料也在訊息中表示同意。「特別獎」的部分，則是官方團隊自身沒有溝通好，因而導致大家的誤解，深感抱歉，未來也會更加注意相關用字遣詞。



更多鏡週刊報導

中國演藝圈禁「娘炮」 我文化部推16部作品：娘又怎樣？

跨性別女大生被迫住男宿 教官搬出上帝「造人只有男女」判賠12萬

男高中生打BNT驚慌慘叫「等一下！」 畫面爆紅網同感：就會怕啊