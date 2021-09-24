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暫居高校女神第1名！建中「何廢料」IG首發聲　公開獎金用途暖爆

▲▼ 。（圖／翻攝自何廢料IG）

▲何廢料IG發聲。（圖／翻攝自何廢料IG）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣高校生論壇米特（Meteor）舉辦的「惹不起的高校少女——第二屆高校少女選拔賽」正值投票期間，第一名的參賽者「何廢料」票數遙遙領先，目前已有3萬多票。由於何廢料生理性別為男性，因此意外引發外界關注，他稍早也首度發文吐露心聲，並透露獎金的使用方式。

Meteor舉辦了高校女神選拔比賽，目前第一名是來自建國中學的「何廢料」，已累積3萬多票。由於選拔賽的活動辦法規定「女高校生」才能參加，因此就有不少網友好奇，為什麼何廢料可以參加比賽，且還位居第一？

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何廢料稍早發文表示，很感謝新朋友、舊朋友的關注，針對主辦方的處理方式，他看到米特對多元身分的開放態度，而網友的回應也讓他知道，「以歡樂輕鬆的方式來讓更多人有機會接觸到性別友善或其他的相關話題是可行的，這是我參與這次活動最大的收穫了。」

▲何廢料的票數遙遙領先。（圖／翻攝自投票官網）

▲何廢料的票數遙遙領先。（圖／翻攝自投票官網）

何廢料表示，雖然距離活動截止還有好幾天的時間，之後或許也還有變數，不過如果他有幸得獎，「我將會捐出全部的獎金至公益團體回饋社會。」

不少網友看到貼文後，也紛紛留言表示，「唯一支持建中女神，人美心也美」、「捐款就推」、「認清自己是一件很棒的事」、「太有愛了吧」。

針對此次風波，主辦方「惹不起的高校少女」昨（23）日也發布官方聲明表示，「本平台尊重多元身分認同」，如果何廢料最終奪得第一名，他們一定會給予第一名的獎金及相對應的權利與義務，他們已經向本人聯繫並說明，「何廢料也在訊息中表示同意，也感謝米特對於多元身分認同的接受與開放。」

本文經何廢料授權引用

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