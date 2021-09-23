高校女神第1名是「建中男生」　主辦單位回應了

▲何廢料的票數遙遙領先。（圖／翻攝自投票官網）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣高校生論壇米特（Meteor）舉辦的「惹不起的高校少女——第二屆高校少女選拔賽」正值投票期間，目前第一名參賽者「何廢料」的票數遙遙領先，不過就有網友注意到，選拔賽限定女高中生參加，為什麼第一名是男生？對此，主辦方也給出回應，「本平台尊重多元身分認同」。

本站稍早報導《高校女神第1名是「她」！3倍票數輾壓一大票正妹 網笑噴：真。女神》，有網友在Dcard上分享高校女神選拔比賽的賽況，不過第一名卻是來自建國中學的「何廢料」。

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選拔賽的活動辦法提及，全台在學女高校生（含專一至專三），且已經註冊Meteor社群會員才符合報名資格。活動辦法也指出，投票將於10月6日截止，10月7日公布得獎名單，前三名分別可奪得獎金15000元、10000元、5000元。

目前位居第一名的何廢料就讀建國中學，現有約1萬8千票，大幅領先其他參賽者，因此引發許多網友關注。

對此，主辦方「惹不起的高校少女」稍早也發布官方聲明，表示「本平台尊重多元身分認同」，如果何廢料最終奪得第一名，他們一定會給予第一名的獎金及相對應的權利與義務，他們已經向本人聯繫並說明，「何廢料也在訊息中表示同意，也感謝米特對於多元身分認同的接受與開放。」

主辦方也提到，關於特別獎部分，是團隊自身沒有溝通好，因此造成大家誤解，這點他們很抱歉，未來也將更注意用字遣詞。