高校女神第1名是「她」！3倍票數輾壓一大票正妹　網笑噴：真。女神

▲第二屆高校女神選拔賽正值投票期間。（圖／翻攝自投票官網）

實習記者黃品臻／綜合報導

台灣高校生論壇米特（Meteor）舉辦的「惹不起的高校少女——第二屆高校少女選拔賽」正如火如荼地進行中，有網友發現，目前第一名的參賽者以3倍以上的票數輾壓第二名，不過這位參賽者畫風清奇，引起網友們熱烈討論。

一名女大生在Dcard以「高校女神現在第一名是男的？」為題發文，分享高校女神選拔比賽的賽況，由於目前選拔賽的第一名是來自建國中學的「何廢料」，讓她驚呼「我快笑死，第一名那個何廢料到底是怎用的，票數也太高，根本狠甩第二名，這個不是辦給女高中生的活動嗎？」

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▲目前暫居第一的「何廢料」。（圖／翻攝自投票官網）

原PO也貼出何廢料上傳的第二張照片，看起來確實比較像女生，「米特這個男生的聲量直接飆高超多，現在看來第一名應該妥了吧？真的有夠惹不起。」

▲「何廢料」第二張照片較像女生。（圖／翻攝自投票官網）

文章一出引起網友熱議，紛紛留言表示，「我剛剛把我所有的票都投給他，笑死」、「太好笑了我也把4張票都給他了」、「不說了，我要去投票給第一名了」、「女神是男的這不是常識嗎？」、「感謝分享，這次終於要選出真。女神了」。不過也有網友質疑「這樣真的拿的到獎金嗎？」

高校女神選拔賽截至今（23）日上午12點20分，何廢料以13342票暫居第一；來自金門高中的wen wen以3652票居第二；第三則是來自金甌女中的+7/77，得票數3443票。

根據比賽規則，參賽者資格需為「全台在學女高校生」，且是已註冊米特社群會員。該比賽目前正值投票期間，將於10月6日截止，10月7日公布得獎名單，前三名分別可奪得獎金15000元、10000元、5000元。