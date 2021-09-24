豬肉滿福堡、蛋撻買1送1！「4大速食店」月底小確幸限時開吃

▲4大速食店優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食控的月底小確幸一定要把握！《ETtoday新聞雲》整理4大速食店祭出的限時優惠，像是麥當勞就有豬肉滿福堡、香雞蛋堡買1送1，漢堡王則連7天推「隨餐送堡」活動，通通要怒吃一波。

▲拿坡里整桶戰斧雞腿66折開吃。

●麥當勞

麥當勞超夯「早安優惠券」回來了，這次祭出人氣豬肉滿福堡、香雞蛋堡、中杯McCafé特選那堤（冰／熱）通通買1送1，還有起司番茄嫩蛋焙果堡、培根番茄嫩蛋焙果堡、豬肉滿福堡加蛋、無敵豬肉滿福堡加蛋加1元享33元指定冷或熱飲，以及任一早餐主餐搭配「雞塊配餐」或「薯餅配餐」，飲料免費升級特選黑咖啡（冰／熱），10月19日前限時開吃，除紙本券外，也可在官網下載數位券並於門市出示手機畫面同享優惠。

●漢堡王

漢堡王9月華堡日來了，9月26日起至10月2日只要於官網預訂外帶指定套餐即享「隨餐送堡」優惠，指定套餐包括華堡及辣味華堡套餐或大餐、雙層華堡及辣味雙層華堡套餐或大餐、3層華堡及辣味三層華堡套餐或大餐，提醒須輸入優惠碼「LOVEBK」，每份指定套餐都可免費多吃原味華堡1顆，買2份送2顆，依此類推，每日限量2500份，把握機會吃。

●拿坡里

拿坡里超人氣品項「戰斧雞腿」重磅回歸，使用國產連腿排大雞腿裹上義式炸雞粉，現點現炸，每一口都能吃到酥脆外皮搭配多汁雞腿肉，微辣口感更是讓人一口接一口，這次為迎接中秋節特意祭出整桶「66折吃」優惠，直接現省160元即日起至10月11日限定登場。

●肯德基

肯德基近日祭出「蛋撻熟客」優惠，將蛋撻熟客券改為「電子蛋撻熟客卡」，即日起至10月4日凡於門市或官網線上購買電子蛋撻熟客卡，直接送原味蛋撻單顆兌換券1張，買3張送4張單顆兌換券，買愈多、送更多，還開放線上轉送親友。

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