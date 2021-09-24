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10秒搞定！超商「紙本五倍券」預訂明早開跑　流程、優惠一次看

▲▼7-11預定紙本五倍券。（圖／業者提供）

▲4大超商預定紙本五倍券流程、優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

繼開放數位綁定後，首波「紙本振興五倍券」也將在明（25）日起至10月1日限時1周開放預訂，《ETtoday新聞雲》提前整理4大超商預訂五倍券相關流程、優惠，最快只要4步驟、10秒就能輕鬆完成預訂，優惠部分更有星巴克全品項第2杯半價、咖啡買1送1，趕緊先來看。

▲▼全家咖啡（圖／業者提供）

▲全家咖啡祭出大杯經典拿鐵或美式買1送1優惠。

●7-11
明（25）日至10月1日期間每日上午9時至晚上10時，民眾可透過7-11預訂實體振興五倍券，只要於ibon機台首頁點選「振興五倍券預約／領取專區」，接著插入健保卡、輸入手機號碼、確認資料後列印小白單，4步驟即完成預訂。凡預訂成功者可享「星巴克全品項第2杯半價或黑咖啡系列好友分享優惠（優惠至10月8日止）、「蝦皮購物150元購物金（限新戶、限12月31日須使用完畢）」。

開放領券時間為10月8日至21日期間每日上午9時至晚上10時，選定7-11領取紙本五倍券者可享「7-11購物金抵用券150元（須搭配五倍券使用）」、「CITY PRIMA精品拿鐵或CITY CAFE大美式同品項買1送1」，同樣透過ibon機台列印小白單即可至櫃檯完成領券。

●全家
明（25）日起至10月1日期間每日上午9時至晚上10時，民眾可透過全家預訂實體振興五倍券，只要於FamiPort機台點選「振興五倍券專區內的預訂功能」，再插入健保卡確認手機號碼、預訂明細，即可列印預訂單據，10秒就可完成。凡預訂成功者，即享「100元加碼購物金」、「Let’s Café大杯經典拿鐵或美式買1送1」等雙重優惠，另在10月7日前完成抽獎登錄，還可再抽汽車1台。

開放領券時間為10月8日至21日期間每日上午9時至晚上10時，選定全家領取紙本五倍券者可享「400元全家滿額購物金」及「屈臣氏100元滿額購物金」等雙重優惠，同樣透過FamiPort機台列印小白單再即可至櫃檯完成領券。

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲OK有拿鐵25元喝優惠。

●萊爾富
明（25）日起至10月1日期間每日上午9時至晚上10時，民眾可透過萊爾富預訂實體振興五倍券，只要於Life-ET機台點選「振興五倍券5000」進入預訂振興五倍券，閱讀注意事項後按下同意，再於機台下方插入健保卡、輸入手機號碼，最後再次確認健保卡後4碼資訊後按下列印即完成預訂。凡預訂成功者，可享「大杯美式或拿鐵買1送1（限同價格）」。

開放領券時間為10月8日至21日期間每日上午9時至晚上10時，選定萊爾富領取紙本五倍券者，還可再享「大杯美式、拿鐵同價格買1送1」、「滿額購物金50元（消費滿300元可使用」、「會員送30Hi點點數，加碼抽Dyson吹風機」。

●OK mart
明（25）日起至10月1日期間每日上午9時至晚上10時，民眾可透過OK mart（限有OKgo事務機台者）預訂實體振興五倍券，只要於OKgo事務機進入「振五倍專區」並點選預訂，閱讀條款後按下同意，接著插入健保卡、輸入手機號碼，最後確認資訊後列印小白單即完成成功。凡預訂成功者，可享OK CAFE大杯莊園級拿鐵「8杯200元」、「20杯500元」，換算一杯只要25元，以及指定商品買1送1。

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