醒來就到門口了！iPhone 13到貨時間曝　果粉驚呆：太快了吧

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被iPhone 13叫醒！果粉驚呆今年「到貨時間」：太快了吧

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果 iPhone 13 系列一週前開放預購，今（24）日正式開賣，讓不少在官網預購的果粉驚呆的是，一大早就到貨了。有網友在論壇《Mobile01》發文「iPhone 13 Pro 到貨嘍」，到貨時間意外引發熱論，因為這次速度真的很快，從8點到9點左右都有人陸續收到，就有網友驚喜直呼「到貨+1，本以為下午才會收到。」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲預購iPhone 13的使用者，從8點開始陸續收到貨。（圖／翻攝自PTT）

這位網友上午8點35分發文，文中表示「一大早黑貓就送貨來了……有人收到了嗎？」底下也有人回報「到貨+1，本以為下午才會收到」、「準時8點宅配請我下去簽收啊」、「一如往常8：30就收到了，由DHL配送，使命必達。」留言處還有網友忍不住驚呼，「哇！也太快，現在要買要等好久」、「好快就到貨！恭喜！」

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也有鄉民在PTT的iOS板上發文「今年iPhone 13系列沒夜排嗎？」其中，不少人都在底下回報到貨時間，有網友8點37分就拿到新機，其他人也紛紛留言，「9：00 A13取貨的剛剛已經取貨完成～」、「黑貓剛剛8：30送來家裡很快」、「9：08收到」、「9：10台北大安收到」、「已收到，黑貓9點就來撞門」、「08：20新莊收到宅急便的。」

還有網友提到今年的送貨速度，不禁驚嘆真的快，「去年12黑貓送的，下午快下班才來」、「今年是順豐，剛打給我說中午，還不錯先預告」、「8：13台北松山收到，太早起了好想睡覺」、「我的DHL大概8：15就到了。」

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