傳訊息NG字詞「阿災」顧人怨！　鄉民最反感2字超常見：很煩

▲許多人傳收訊息時，難免會有討厭的NG詞。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《噁宅狂騷擾誇自己「動漫男主帥臉www」 網嚇：原來現實真存在》，起因是PTT一篇「原來真的有這種動漫噁宅在騷擾女生」，文中提到的「宅宅」在每句話都面都要加上www、各種動作語助詞，像是「（茶」、「（燦笑」等等，引起一陣熱議。話題吸引網友發起閒聊「有聊天時不喜歡看到的詞嗎？」

這位網友文中表示，最近「肥宅體」很紅，但好像很多人不太喜歡那樣的說話方式，讓他想起傳訊息時，有些人可能看到某些字、詞會特別討厭，他就聽過有人不太喜歡「安安」、「蛤」、「在嗎」、「嗯」等語助詞，「有沒有也對某些字詞特別反感的想要分享一下呢？」

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▲最多人反感的是「喔」及「嗯」。（圖／記者曾筠淇攝）

貼文一出，就有人留言，「傳一個『？』的，看起來有夠白爛」、「『啊你不就…』這種開頭的都很討厭」、「全形的問號，一次還兩個，看到就倒彈」、「嘻嘻，是在嘻啥小」、「好『歐』，到底為什麼會出現這個歐」、「『懂？』」、「不然咧」、「笑死」、「時間不會好好打，6. 12.半這種說法很智障。」

其中，大部分網友最反感的是這2個字，「喔」、「喔跟嗯都不行」、「『喔』，感覺就是不爽加鄙視」、「恩、恩恩，都不行」、「『喔』超煩」、「『嗯』超不行」、「超討厭嗯、喔」、「喔、好喔、恩」。

另外，雖然不是每個人都提到，但「阿災」也有網友覺得NG，「阿災」也有點討人厭，「我超討厭阿災」、「阿災也是」、「阿災確實有點討厭XD」、「阿災真的很北爛，用恩災還沒這麼討人厭。」