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工程師領高薪卻單身　他點出「2大關鍵」：難怪會覺得女性膚淺

▲▼網路,手機,上網,電腦,男人,上班族,工程師。（圖／翻攝自pixabay）

▲工程師高薪卻一直單身，他點出2大關鍵：「難怪認為女性膚淺」。（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在批踢踢表示，網路上經常能看見，工程師30歲、40歲仍單身的相關討論，他也看過年薪300萬元，不過40多歲了仍單身，讓他好奇原因究竟是什麼。對此，有網友認為，除了基本的穿搭外表、談吐及相處外，最大的問題是「喜歡將薪資及頭銜，當成自己在兩性市場上的優勢」，引發討論。

原PO在批踢踢表示，他看到一名科技業工程師年薪300萬，到40多歲了仍單身，女生的說法是「（工程師）不帥、不懂打扮，真的無法接受他」，但他也說，曾經看過許多不帥的科技業工作者，相親後修成正果，也聽說過XX院某所的年輕男生全部都單身，讓他好奇「科技業為何這麼多年薪100萬起跳卻單身？」

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針對原PO的疑問，有網友認為，許多高薪的工程師最大的問題，就是喜歡把薪資、頭銜當成在兩性市場上的優勢，他明白這些人從學生時期就在努力，犧牲許多玩樂時間，才終於獲得高薪，當然值得驕傲，但也因此忽略自身缺點，甚至認為與異性相處的技巧不用彌補，完全不知道工程師同溫層有多厚。

網友說，許多工程師在一些認識異性的場合，如果女性聽不懂科技話題，對於科技業薪資也沒概念，雙方可能就不會進一步發展，「反之會理解你、欣賞你的人可能剩下科技業女性，或是對你薪資有興趣的人，所以這就是為什麼很多工程師都會覺得女性都很膚淺」。

▲▼電腦工程師,程式語言 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友表示，「許多高薪的工程師最大的問題，就是喜歡把薪資、頭銜當成在兩性市場上的優勢」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

這名網友也建議，「有一個很簡單卻很難做到的解決方法是，在與女性相處的時候，先拋開薪資和頭銜，看看自己究竟還剩下些什麼」、「先正視自己的問題，並真正的改善缺點後，這時候回來看薪資，什麼事都會變得容易許多」。

貼文一出立刻引發網友共鳴，有人說，「科技業的毛病，人生只是一堆數字」、「想找不拜金的卻用錢求偶」、「我是覺得不用強求啦，男生怎麼不多愛自己一點，搞到要求偶焦慮，何必呢」、「各取所需，找不到看是放棄或放寬標準，自己決定」。

也有人說，「同意，一堆RD整天只會講自己薪水，真的超無聊，而且周遭女生很多薪資到一定標準就好，剩下就看相處，女生都願意一起分攤」、「薪水到了一定的標準，真的就沒有太大幫助，還是要看其他方面」。

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