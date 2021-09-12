偷拍女同事洗澡更衣！竹科工程師裝針孔連拍5個月　二審判更重

▲沈姓竹科工程師，竟在公司淋浴間安裝針孔攝影機，偷拍女同事洗澡更衣，得逞至少35次。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）



記者林冠吟／新竹報導

沈姓竹科工程師去年1月起，掌握到女同事都會利用午休時間，在公司球場或健身房運動，並在運動後洗澡淋浴，竟偷拍2名女同事洗澡更衣的畫面，後來更直接在淋浴間安裝針孔攝影機，下班後再去結算「戰利品」，直到被一名女同事發現才曝光。一審判其應執行有期徒刑7月，得易科罰金，上訴二審後，台灣高等法院改判其應執行有期徒刑9月。

沈姓竹科工程師去年1月起，每周會利用午休時間，和同事一起在公司內的球場或健身房運動，進而得知2名女同事在運動後會在7樓女更衣室內洗澡、更衣，自去年6月起便開始持手機偷拍，沈男後仍覺得不過癮，在同年9月期間，竟利用每天上午公司7樓無人之際，升級設備在淋浴間的天花板架設針孔攝影機，下班後在前往拆卸，得逞至少35次，直到去年11月，女同事看見門縫中有手機晃動，驚覺沈男在偷拍，當場人贓俱獲，怒報警處理。

一審，法院依法判沈男有期徒刑7月，得易科罰金，不過檢方認為原審量刑太輕，且沈男事後假意和2名受害者和解後，卻又反悔不認帳，認為沈男對2名被害者造成二度傷害，犯害態度惡劣，再提上訴。

高等法院審理後認為，沈男為滿足一己私慾，擅自在淋浴間架設針孔攝影機，偷錄女同事洗澡及其身體隱私部位，危害女同事人格權甚重，且沈男用針孔攝影機機拍攝的行為比手機嚴重，認為一審量刑失當，撤銷原判決，加重改判沈男有期徒刑9月，得易科罰金。