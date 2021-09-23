建築師隨機射爆家貓鼻樑　法官怒「輕蔑動物生命」判3月罰30萬

▲建築師吳礎均隨機朝家貓開槍，導致鼻骨功能喪失，被法官怒批「應予嚴厲非難」。（資料照／翻攝網路）

記者劉昌松／台北報導

建築師吳礎均4月間在住處附近，看到有人飼養的虎斑貓在陽台上休息，拿出隨身攜帶的空氣槍射擊，貓咪被打到鼻樑碎裂，所幸急救沒有生命危險，台北地院法官審理後，批評吳男「輕蔑動物生命，對動物保護之社會風氣影響甚鉅，應予嚴厲非難」，依《動保法》判刑3月，併科罰金30萬元。

4月24日晚上6點多，台北市文山區溪口街有飼主發現飼養的寵貓口吐鮮血，緊急送醫發現貓咪鼻骨被金屬彈打碎，檢警調閱相關監視器畫面，發現吳礎均涉嫌重大，聲請搜索票前往吳男家中，找到做案用空氣槍以及大批鉛彈。

自稱建築師的吳男到案坦承，平時喜歡生存遊戲，所以擁有空氣槍彈，因為無聊帶槍騎車外出時，以為有野貓跑到民宅，所以開槍射擊。

台北地院判決認定，吳男觸犯故意傷害動物致重要器官功能喪失罪，考量吳男僅因無聊、洩憤之個人心理因素，即持空氣槍朝告訴人飼養之家貓發射2發金屬彈丸，故意傷害告訴人所飼養之家貓，輕蔑動物生命，對動物保護之社會風氣影響甚鉅，應予嚴厲非難，依法判處徒刑3月(可易科罰金)，併科罰金30萬元(可易服勞役)；本案可上訴。

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