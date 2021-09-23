　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

電視台被爆販售商品未授權 　業主提合法授權書駁斥

▲富立衛星電視台董事長李安忠，出示兩張代理商的授權書澄清。（圖／記者林悅翻攝）

▲富立衛星電視台董事長李安忠，出示兩張代理商的授權書澄清。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國內知名衛星電視台「富立電視台」被爆料涉嫌盜用專利證書、國際認證標誌，也因為所託播的產品標示不符、節目廣告化，曾遭到台南市衛生局開罰仍未改善，富立電視台負責人李安忠為捍衛自身清白，親上火線提出廠商合法授權書駁斥，對於不實指控的有心人士，表示將保留法律追訴權。

富立衛星電視台董事長李安忠表示，有關指電視台去年涉嫌廣告超秒、節目涉及廣告化等問題，已遵循國家衛星廣播電視法規改善，也是業界第一個落實政府主管機關要求的本型態節目，只能做2小時節目插播20分鐘廣告的代表，他也呼籲業界也能依照辦理，也請社會大眾不要誤解，還給遵循法規的電視台清白。

李安忠也表示，富立電視台廣告商品，均有透過代工廠商取得合法來源授權，富立電視台僅遵循國家衛星廣播電視法規，對所有上架廣告時段的廠商及商品進行審核，作為本台推薦的信用保證。若消費者對於商品有任何疑慮會秉持公正且審慎處理，力求保障消費者權益。

李安忠說，國家衛星廣播電視成立以來扮演著非常重要的角色，對於稍有偏差的電視台業者給予勸導及糾正，使節目內容更充實及更健康，保障收視戶的權益。

據了解，富立電視台被爆料指控廣告販售商品，不僅涉嫌盜用專利證書、國際認證標誌，也因為所託播的產品標示不符，去年前曾遭到台南市衛生局開罰20萬元；「廣告節目化」的方式，也曾因為廣告超秒等原因，遭到NCC重罰共100萬元，未料竟不見改善，依然故我。引起富立衛星電視台董事長李安忠公開澄清駁斥。

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

ET快訊
快訊／台灣申請加入CPTPP　中國派19架次軍機侵入我ADI
快訊／高一男學生打完BNT　手腳發麻、四肢癱軟緊急送醫
富家千金幫老公考上機師　他卻爽帶空姐上摩鐵
姊夫逼小姨子吞吐！　還拉老婆活春宮給她看
「蔡依林恩師」張勝豐被親哥強行關進養護院！印章、存摺全被拿走
行李箱躺路邊1個月沒人敢撿　里長一開驚見「大咖人物」
快訊／講不聽！男堅持下新店溪游泳　10分鐘後滅頂失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南獲獎連連　榮獲1座國際級全球卓越建設獎及2座國家卓越建設獎殊榮

台南3處開發重劃工程　勇奪全球卓越建設獎

電視台被爆販售商品未授權 　業主提合法授權書駁斥

台中市不動產聯盟協會募資180萬　捐助9社福團體度難關

香山社福中心揭牌　竹市實現1區1中心

五大醫院進駐校園　竹市國高中生即日起接種BNT疫苗

大新竹唯一兒童專門醫院　「新竹市立兒醫」上樑

台南下營區鐵皮屋火警　消防人員破門搶救

外籍男酒後揮舞雙刀怒嗆恐嚇　這下子慘了！

中秋連假人潮增8成！台東收假首日含離島321處熱點大清消　

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

蕭敬騰登百層高樓《披星戴月的想你》　中秋熱唱坐擁《星辰大海》美呆了

「黑狗兄，一路好走」陳美鳳淚崩送龍劭華　《美麗人生》片場最後1句話：我隨時Stand by

台南獲獎連連　榮獲1座國際級全球卓越建設獎及2座國家卓越建設獎殊榮

台南3處開發重劃工程　勇奪全球卓越建設獎

電視台被爆販售商品未授權 　業主提合法授權書駁斥

台中市不動產聯盟協會募資180萬　捐助9社福團體度難關

香山社福中心揭牌　竹市實現1區1中心

五大醫院進駐校園　竹市國高中生即日起接種BNT疫苗

大新竹唯一兒童專門醫院　「新竹市立兒醫」上樑

台南下營區鐵皮屋火警　消防人員破門搶救

外籍男酒後揮舞雙刀怒嗆恐嚇　這下子慘了！

中秋連假人潮增8成！台東收假首日含離島321處熱點大清消　

釋迦蓮霧被禁　陸委會：多次建議陸方「煙燻法」處理蟲害未被接受

德國提名譚德賽連任　黃子哲酸謝志偉「字萎」快出來面對！

藝人經營副業「為何愛選餐飲？」　內行揭1關鍵：一般人也是

咖啡也要因應節日來點儀式感！來自日本的咖樂迪咖啡農場推出萬聖節限定咖啡豆讓咖啡控暴動

診所打新冠疫苗不實申報醫療費！健保署收回逾2600萬元

星宇航空台北－新加坡今首航　每週2班直飛「10月再增班」

快訊／台灣申請加入CPTPP　中國派19架次軍機侵入我ADIZ

北士科地價3年飆7成　周圍新建案開價破百萬成常態

大樂透上看2.7億！「秋分節氣」7生肖財運旺　家中旺財方位公開

蘇貞昌曝核食解禁標準　賴士葆批：在野都零容忍執政就變國際標準

國道三寶恐怖鬼切3連撞　秒催油門逃！一公里後才停

地方熱門新聞

山友霸佔紮營玉山救難隊員半空中跳艙

10歲童跑接力喘不過氣　醫查是罕病

基隆無牌車佔用停車場　林右昌：最快時間內解決

基隆教師節表揚大會　林右昌感謝教師辛勞

南投人工湖挖出1500噸一級致癌物

傳鄭文燦將出任閣揆　藍營議員7字說心情

外籍男酒後揮舞雙刀怒嗆恐嚇送辦

中秋防疫 台中騎樓巡查隊查獲4件違規烤肉

土地公生日拜麻糬　600盒免費領2hrs秒殺　

貫徹幫派零容忍　屏東縣警局長：治安工作沒有假期

開消防車後照鏡撞行人不治　消防員遭判刑

藏金閣珍稀中藥櫃曝光

電視台被爆商品未授權業主駁斥

染疫女學生曾到春水堂　這間店緊急休

更多熱門

相關新聞

訂小火鍋「菜沒煮爛」　她氣炸

訂小火鍋「菜沒煮爛」　她氣炸

現在做生意都注重「客製化」，也讓消費者習慣了這個模式，但一不小心反倒成了「奧客」？近期一位網友在《爆料公社二社》表示，媽媽想吃小火鍋度過中秋連假，但因為牙齒不好，所以她在打電話訂餐時，跟店家特別強調「麻煩菜煮爛一點」，沒想到媽媽用餐時卻都無法咬爛，令她氣炸發文，卻被網友噓爆。

電視台播出嚴重事故！主持人崩潰表情瘋傳

電視台播出嚴重事故！主持人崩潰表情瘋傳

柯怡如／八卦有理，爆料無罪嗎

柯怡如／八卦有理，爆料無罪嗎

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

女客爆恐佈無人商旅「遭開房門偷看」

女客爆恐佈無人商旅「遭開房門偷看」

關鍵字：

電視台爆料授權業主駁斥

讀者迴響

熱門新聞

夜間跑廁所超過2次快就醫

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

全聯買到「隱藏商品」！她回家一擺美翻

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

第三波超強水逆「5星座＝重災戶」慘了！

罕見！33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

KID放閃正牌女友！東區妹仔「下衣失蹤」美腿辣翻

學生愛遲到　25歲師脫口罵：蘑菇

即／雲林職校師廁所輕生　 全校心理輔導

連千毅正宮難得火辣現身！

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

更多

最夯影音

更多
龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走
當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面