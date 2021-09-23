電視台被爆販售商品未授權 　業主提合法授權書駁斥

▲富立衛星電視台董事長李安忠，出示兩張代理商的授權書澄清。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國內知名衛星電視台「富立電視台」被爆料涉嫌盜用專利證書、國際認證標誌，也因為所託播的產品標示不符、節目廣告化，曾遭到台南市衛生局開罰仍未改善，富立電視台負責人李安忠為捍衛自身清白，親上火線提出廠商合法授權書駁斥，對於不實指控的有心人士，表示將保留法律追訴權。

富立衛星電視台董事長李安忠表示，有關指電視台去年涉嫌廣告超秒、節目涉及廣告化等問題，已遵循國家衛星廣播電視法規改善，也是業界第一個落實政府主管機關要求的本型態節目，只能做2小時節目插播20分鐘廣告的代表，他也呼籲業界也能依照辦理，也請社會大眾不要誤解，還給遵循法規的電視台清白。

李安忠也表示，富立電視台廣告商品，均有透過代工廠商取得合法來源授權，富立電視台僅遵循國家衛星廣播電視法規，對所有上架廣告時段的廠商及商品進行審核，作為本台推薦的信用保證。若消費者對於商品有任何疑慮會秉持公正且審慎處理，力求保障消費者權益。

李安忠說，國家衛星廣播電視成立以來扮演著非常重要的角色，對於稍有偏差的電視台業者給予勸導及糾正，使節目內容更充實及更健康，保障收視戶的權益。

據了解，富立電視台被爆料指控廣告販售商品，不僅涉嫌盜用專利證書、國際認證標誌，也因為所託播的產品標示不符，去年前曾遭到台南市衛生局開罰20萬元；「廣告節目化」的方式，也曾因為廣告超秒等原因，遭到NCC重罰共100萬元，未料竟不見改善，依然故我。引起富立衛星電視台董事長李安忠公開澄清駁斥。