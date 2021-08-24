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快訊／「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：根本不知中獎者是誰

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

威力彩頭獎27億昨(23日)夜開出，獎落新北三峽愛國路2號「義忠興業社」投注站，由一名幸運民眾一注獨得。昨開獎後第一時間傳出幸運得主是2、30歲的上班族，但稍早當地里長嚴正澄清，他根本不知道中獎者是誰，「30歲上班族的說法，是假消息！」

▲▼三峽義忠興業社彩券行開出27億威力彩頭獎。（圖／記者呂佳賢攝）

▲三峽義忠興業社彩券行開出27億威力彩頭獎。（圖／記者呂佳賢攝）

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昨威力彩頭獎開獎後，由三峽幸運兒一注獨得，第一時間當地三峽礁溪里里長周志鴻受訪時透露，得主是個約30歲的上班族，常常到投注站買彩券；投注站員工也透露，這次頭獎得主是一次買了4組800元包牌，花費3200元。

不料里長及投注站員工說法經媒體披露後，引來網友質疑，稍早里長再次受訪，嚴正澄清「我根本不知道中獎者是誰！」里長表示，昨夜受訪是說，該投注站是由一位2、30歲的年輕人所開， 而非說頭獎得主是30歲上班族，不知為何報導出來的內容與他說法大相逕庭，忍不住自嘲「我怎麼會知道是誰，里長哪有那麼厲害！」

投注站業者也澄清，「根本沒有2、30歲上班族中獎這件事」，表示昨夜台彩有打來店內告知開獎結果，但未透露得主是誰，且中獎者至今未與投注站聯繫，其是單買、還是包牌無從得知。

▼當地里長現身澄清，「我根本不知道中獎者是誰」。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼威力彩27億由三峽幸運民眾一注獨得，得主身分鬧烏龍，里長澄清。（圖／記者陳雕文攝）

▼投注站代理店長。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼三峽義忠興業社彩券行開出27億威力彩頭獎。（圖／記者呂佳賢攝）

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