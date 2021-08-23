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女客爆恐佈無人商旅「遭開房門偷看」　警破「特殊連結」吸毒約客

▲疑似偷盜男子出入商旅。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲疑似偷盜男子出入自助商旅。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

記者楊熾興／桃園報導

有網友入住桃園中壢一家自助式的無人商旅遭竊價值約6萬元的筆電，又有網友接著爆料，中壢恐佈無人商旅PART2！萬用房卡遺失未處理，導致女房客入住時「遭亂開房門偷看」，另外有房客的房內也遭翻七八糟大量現金遺失；警方在樓上查獲吸毒「特殊人與人連結」約客，並希望這些情報能對彼此有幫助。

▲又有網友爆料中壢恐佈無人商旅房間遭侵入翻得亂七八糟。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲▼有網友爆料中壢恐佈無人商旅房間遭侵入翻得亂七八糟。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲大量現金遺失。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，因北上出差住在中壢一家無人自助式商旅，有竊賊掌握他不在的時間進房偷竊，讓他損失了一台6萬多元的筆電，裡頭還有女兒出生瞬間的回憶，讓他十分心痛，尤其業者的冷處理讓他十分生氣。

▲更貼文說有吸毒和約客。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲更貼文說有吸毒者和約客。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

PO也在今日釣出受害者的回應，並說這家恐佈商旅最最最誇張的是萬用房卡遺失未處理，導致女房客入住時「遭亂開房門偷看」，另外也有房客說，在父親節當天房間遭闖入2次，房內被翻得亂七八糟大量現金遭竊，雖然報警後警方在隔天有抓到一位犯人，但因為他有變裝所以無確認。但便衣警察還抓到2個約客疑似與集團合作在樓上吸毒淫。

據了解，警方9日在臨檢該商旅時，查獲25歲林姓男子與40歲盧姓男子在房內起出二級毒品安非他命，至於有否進行「特殊人與人連結」則無法確認，目前將2人收押，向上追緝毒品來源。

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