訂百元小火鍋備註「我媽牙齒不好」　她怒飆店家：菜沒煮爛　網噓爆

▲原PO怒嗆店家，「這樣也敢收180元？」 （圖／翻攝自《爆料公社二社》）

記者謝欣辰／綜合報導

現在做生意都注重「客製化」，也讓消費者習慣了這個模式，但一不小心反倒成了「奧客」？近期一位網友在《爆料公社二社》表示，媽媽想吃小火鍋度過中秋連假，但因為牙齒不好，所以她在打電話訂餐時，跟店家特別強調「麻煩菜煮爛一點」，沒想到媽媽用餐時卻都無法咬爛，令她氣炸發文，卻被網友噓爆。

原PO表示，明明在電話中有特別囑咐店員，「把菜煮爛一點」，並告知是因為媽媽牙齒不好，沒想到回家後打開來吃，發現都是高麗菜，而且口感較硬的菜心占多數，連切成小塊的白蘿蔔都很硬，讓她氣炸，「我咬了都覺得口感很差，而且沒味道」。

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原PO憤怒說道，這樣的料理，比鍋燒麵系列的料還差，「價格居然要180元」，並表示媽媽因為無法咬爛，幾乎都沒吃菜，只吃幾口白飯，「這樣也敢收180元，是把消費者當盤子嗎？」

沒想到貼文一出，網友們反倒噓爆，「那你幹嘛不直接點你可以接受的鍋燒麵系列」，「東西都吃光了剩高麗菜，再說180很貴，要就整碗都拍起來」，「180元卻想要1800元的服務？菜梗本來就比較硬，菜是否煮得夠爛，這部份很主觀」，「你如果真孝順，應該自行剪碎，再拿給媽媽吃」，「要煮到爛需要多少時間？花多少瓦斯？你不會自己再拿去瓦斯爐滾嗎？」

▲遭到網友噓爆，原PO附圖反嗆！（圖／翻攝自《爆料公社二社》）

原PO看到網友們的留言，氣得反嗆，「感覺菜很爛的人，我還把菜心放在白紙上讓你們看，你們沒有看到很明顯的（菜）心嗎？是不是該換個眼鏡了」，並說網友們可能看家太無聊，來刷存在感，「你們喜歡吃就去吃吧！」