失眠婦戴面罩吸藥上床...手握吸入器猝死　麻醉名醫被起訴

▲名醫把吸入性全身麻醉藥劑開給病患帶回家止痛，結果害死病患被起訴。（圖／取自pixabay）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄葉姓退休警官和翁姓妻子結婚多年，育有3子，夫妻情深，但愛妻因失眠就診，楊姓醫師開立面罩以吸入氣面罩呼吸式麻醉劑等原因，最後卻暴斃在床死亡，檢方認為該劑應該在儀器齊全和受過專業訓練的人員使用，但他卻讓病患自己帶回家中，明顯違反醫療常規，將他依過失致死罪起訴。

起訴書指出，翁姓女子因失眠問題，透過朋友介紹找上在高雄橋頭開診所的楊姓麻醉科醫師，楊男陸續在前年10月23日、12月25日開了愛沙氟倫(Isoflurance)藥劑和吸入氣面罩給翁女，讓她回家自用，告訴她可將藥劑滴入面罩內，吸入後減輕疼痛。

當時52歲的翁女聽從指示，在同年12月25日睡前用該方式操作，沒想到卻不慎吸入過量的愛沙氟倫，進入全身麻醉狀況，導致最後因多重藥物中毒及窒息死亡，被丈夫發現時，她當時手上還拿著吸入器。

▲葉警官與太太鶼鰈情深 。（圖／翻攝臉書）

楊承認有開立愛沙氟倫藥罐和呼吸吸入器給死者，並教導她使用，也有告訴她可以給你不能吸太多，最好不要用太多。但因為愛沙氟倫吸入用液劑的藥品許可證適應症為「吸入性全身麻醉」，並沒有「安眠、止痛」，使用注意事項如同一般吸入性全身麻醉，應該在儀器齊全和受過專業訓練的人員使用，但他卻讓病患自己帶回家中，明顯違反醫療常規，最後被依刑法過失致人於死罪嫌起訴。

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