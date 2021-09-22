高雄老火車站要「回家」！蔡英文將見證安座　晚上還有3場光雕秀

▲為了高雄市區鐵路地下化工程，日式帝冠式建築的舊火車站過去暫時遷移，如今準備要回家了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

過去高雄人的共同記憶、未來高雄的新門戶客廳，高雄老火車站（願景館）終於要回家了，搬遷工程在鐵道局施工團隊努力下，進度超前。高雄市政府特別舉辦一系列活動，9月25日夜間將特邀貴賓觀賞高雄驛光雕秀首秀，9月26日上午總統蔡英文也將出席安座儀式，另外，還有3場光雕秀開放民眾觀賞，共同見證歷史時刻。

19年前，為了高雄市區鐵路地下化工程，日式帝冠式建築的舊火車站暫時遷移，不過，在鐵路地下化完成、中博高架橋拆除後，80年歷史的高雄舊火車站，即將重返城市中軸線，化身為新火車站永久出入口。

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▲為了喜迎高雄驛回娘家，開啟科技高雄新門戶，高雄市政府特別規劃一系列的歡慶活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

為了喜迎高雄驛回娘家，開啟科技高雄新門戶，高雄市政府特別規劃一系列的歡慶活動；包含城市發展系列論壇，以及受邀於第58屆威尼斯雙年展開幕週演出的高雄傑出藝文團體新古典室內樂團、南島舞集、19年前參與高雄火車站站體拉縴舞蹈演出的左營高中舞蹈班、願景館璀璨交響光雕秀等精彩演出。

其中，高雄驛光雕秀是由曾製作澳門光影節、萬金教堂光雕秀的高雄在地光雕技術團隊，以及雲門舞集御用影像設計大師王奕盛共同操刀，結合高科技投影技術重現市民過往珍惜的記憶，在願景館的牆面上轉化成令人驕傲、璀璨的光之軌跡。

▲26日晚上分三時段開放觀賞光雕秀表演，每時段開放250人為上限。（圖／記者賴文萱翻攝）

當天也邀請金曲獎得主陳明章和第58屆威尼斯雙年展開幕週演出的在地優秀團隊「新古典室內樂團」合作演出精彩的世界名曲、台灣民謠，以及19年前第一次高雄驛搬遷主題曲《再會啦！車站》；而深受年輕人喜愛的滅火器樂團則擔任壓軸，預備演唱本次高雄驛搬遷主題曲《高雄驛起飛》及台日友情年《希望的明日》等曲目。

活動事先也開放民眾線上預約參觀高雄驛現場（不受理現場報名），開放時段為9月26日下午共有三個時段；26日晚上分三時段開放觀賞光雕秀表演，每時段開放250人為上限，先前已在網上預約的民眾保留參與資格。

