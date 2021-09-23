高雄9月大男嬰背血腫疑受虐！父母都說「不小心」疑點多

▲高雄長庚醫院急診室。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名9個月大的男嬰被父親送到高雄長庚醫院治療，不過因為背部有大片挫傷以及皮下血腫等嚴重傷勢，被醫院通報「疑似家暴」個案，經過社會局鑑定後，不排除有家暴，雖然母親表示是「不小心滑倒，踩到兒子右腳」，不過全案還是依照兒少相關法規移送地檢署。

這一名9個月大的男嬰被父親送往高雄長庚治療，身上有不明傷勢，醫院通報疑似家暴個案，高雄市社會局家防中心主任李慧玲表示，男嬰在21日晚間9點多被生父送往醫院急診室，社工約凌晨1點多受通報前往了解，男嬰目前生命跡象穩定，仍在加護病房觀察。據了解，男嬰母親疑似服藥，也被同時送醫。

▲該名9個月大的嬰兒被認定有家暴嫌疑，將由檢察官進行複訊家長。（圖／示意圖／達志影像）

李慧玲指出，醫院檢傷時，發現男嬰不僅只有一處瘀傷，包括多處不明瘀傷，傷勢多在頭部、臉部和四肢，為慎重，22日已啟動會談、整合性驗傷，以釐清男嬰是否遭兒虐。男童父親初步指稱，瘀傷是他不小心壓到，但此說法還必須再了解。

母親在接受警方偵訊時表示「自己不小心滑倒，踩到兒子右腳」，不過這個說法還是存有相當多的疑點，而且經過驗傷之後，不排除家暴的可能性，所以現在警方已經報請檢察官指揮，檢察官指示將案件移送到地檢署，同時這對父母也要隨案移送，由檢察官進一步的訊問。