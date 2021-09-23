　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫苗假襲捲台南！1360人接種BNT　逾500人請休3天：身心不適

▲台南市長黃偉哲前往安平區慈濟高中，視察首場BNT的接種情況，關心學生接種後的情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南首批BNT疫苗校園施打，1300多人中，有500多人請3天疫苗假，市長黃偉哲表示尊重學生的感受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南首批BNT疫苗校園施打，慈濟高中、關廟國中共1300多人施打，即傳出有500多人請3天疫苗假！台南市長黃偉哲表示，尊重學生自己的感受，因為請疫苗假不需要拿醫師證明，只要他覺得身體或心理上覺得不舒服，他就可以請疫苗假，所以他相信學生請疫苗假，基本上就是休息。

▲台南市長黃偉哲前往安平區慈濟高中，視察首場BNT的接種情況，關心學生接種後的情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對22日下午慈濟高中和關廟國中打完疫苗，傳出有500多人請疫苗假，台南市長黃偉哲指出，22日施打1360多人，加起來有500多人請疫苗假。請疫苗假市府是尊重學生自己的感受，因為請疫苗假不需要拿醫師證明，只要他自己覺得身體或心理上覺得不舒服，他就可以請疫苗假。所以基本上，他相信學生或是家長希望打過疫苗都可以多休息，請疫苗假基本上就是休息，那如果真的有不適就要就醫了，而不是請假而已，如果真的有不舒服，有不適或是反應很大話就要就醫了，所以請疫苗假，基本上是家長希望多一些時間讓學生休息。

▲台南市長黃偉哲前往安平區慈濟高中，視察首場BNT的接種情況，關心學生接種後的情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對要不要改變校園內疫苗注射方式，學生在注射之前，是不是要有些心理性建設的建議，市長黃偉哲說，其實「宇美町法」只是一個被認為感覺比較高效率的打法而已，但是其實他覺得，適合用什麼樣的打法，習慣用什麼打法就打，因為原本宇美町法主要是針對年紀大的人，因為他行動比較不便，不要讓他們在施打現場那邊動來動去，所以說由醫護人員動，然後這個是被施打者不動的方式。但是，對於年輕人，他們行動很方便，他不用坐一排在那邊，而且讓他們眼睜睜看別人打，這對學生的心理來講也不是特別好，所以22日發生了幾例暈針現象，還沒有開始打針之前就暈了，所以可見心理因素也是影響蠻大的，所以市府也會請醫護人員再去依現場狀況機動調整這個施打的方式。

▲台南市長黃偉哲前往安平區慈濟高中，視察首場BNT的接種情況，關心學生接種後的情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長呼籲同學，如果身體不適請防疫假，都已經許可他們請3天防疫假，所以如果身體不適，心裡不舒服，可以去請防疫假。此外，對於這個mRNA的這些疫苗，包括莫德納，包括BNT，坦白講副作用，這個身體的反應會比較大，那對於這種身體比較大的反應，還是希望大家有點心裡準備，但不要心存畏懼，因為22日的施打的狀況，還算大抵上不錯，大概有暈針的，就是有不舒服的，包括暈針在內，大概是9位，那基本上症狀比較輕，大概12位左右，症狀有暈針的大概只有10幾位，但是症狀都很輕微，經過休息之後就已經可以自行活動，有些就直接返家，有些是返回教室。

黃表示，所以說基本上沒有發生嚴重的不良反應，那接下來我們還會持續施打一直到10月8日，台南市有9萬6千名符合資格12歲以上18歲以下的年輕的學生，所以說這個部分我們會持續把它施打完畢，這樣子台南市疫苗的覆蓋率大概就可以增加4％。

▲台南市長黃偉哲前往安平區慈濟高中，視察首場BNT的接種情況，關心學生接種後的情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）


對於外界建議打疫苗是一個學校一個學校打，是不是考慮疫苗打完隔天讓那個學校放一天疫苗假？黃偉哲則說，市府會評估授權各學校校長自己來做決定，如果該校的同學不適的反應，或請疫苗假的人數到達一定的數量的話，那讓放疫苗假就該放疫苗假，不過，如果打完疫苗之後，如果在家裡面，如果萬一真的身體嚴重不適的話，他可能還要到醫院或就醫，搞不好身邊是沒有人，那如果他在學校的話，如果真的不舒服的話，至少可以由保健室的護士、醫師、老師、師長可以直接幫他送醫院。

但如是你在家裡面，家長都上班了，只有你一個人在家裡面，萬一產生嚴重不良反應，可能會慢好幾拍就醫。所以他覺得到底請假好？還是在學校休息好？在學校也不一定要上課，在學校還是可以休息，可以自修自習，所以他覺得其實這部分，交給學校校長來自行認定，該校的同學要不要放疫苗假，或是讓學生來自行請疫苗假，市府把決定權交給第一線直接面對學生的師長。

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

ET快訊
後悔想改領紙本五倍券？「這類人」有機會跳車
鴻海子公司工程師確診　6名密切接觸者採檢出爐
前AV女優慘收台北餐廳！　消失7年近況曝光
第三波超強水逆來了！　「5星座」是重災戶
北市開放打第二劑AZ疫苗！　今、明電話預約
女星直播胸罩不慎彈開　「奶子全露」秒變18禁　
Google「好市多」驚見假官網！　秒被盜刷9000元
楊實秋兒子GG了！　激戰17歲高中女下場慘

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／BNT再爆好消息　德國經辦處長：下批很快就會到台灣

數位共同綁定「1類人想跳車」有得救！改領五倍券紙本　時間曝光

日式糰子控快搶！全聯「限定神物」買1送1　網屯爆：用煎的就行

快訊／彰化校園BNT首日爆6不適4送醫　血壓降飆汗+喉嚨卡+皮膚癢

疫苗假襲捲台南！1360人接種BNT　逾500人請休3天：身心不適

16天打完3萬2700劑學生BNT　新竹市疫苗覆蓋率將破6成

快訊／台中高中生今起開打BNT　3學生身體不適送醫

一張圖秒懂女大生車禍重度毀容　她天天哭！全臉重建+電眼獲新生

屏東縣青少年BNT疫苗開打　同意施打率超過9成2

BNT疫苗校園開打　屏東潮州高中2女學生暈針

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

蕭敬騰登百層高樓《披星戴月的想你》　中秋熱唱坐擁《星辰大海》美呆了

「黑狗兄，一路好走」陳美鳳淚崩送龍劭華　《美麗人生》片場最後1句話：我隨時Stand by

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

快訊／BNT再爆好消息　德國經辦處長：下批很快就會到台灣

數位共同綁定「1類人想跳車」有得救！改領五倍券紙本　時間曝光

日式糰子控快搶！全聯「限定神物」買1送1　網屯爆：用煎的就行

快訊／彰化校園BNT首日爆6不適4送醫　血壓降飆汗+喉嚨卡+皮膚癢

疫苗假襲捲台南！1360人接種BNT　逾500人請休3天：身心不適

16天打完3萬2700劑學生BNT　新竹市疫苗覆蓋率將破6成

快訊／台中高中生今起開打BNT　3學生身體不適送醫

一張圖秒懂女大生車禍重度毀容　她天天哭！全臉重建+電眼獲新生

屏東縣青少年BNT疫苗開打　同意施打率超過9成2

BNT疫苗校園開打　屏東潮州高中2女學生暈針

隔壁狗一直對她笑！　抬頭發現是「家裡怕生胖狗」找陌生人討摸

婦忘記已搬家　回舊宅「完全清空」急報警尋夫

快訊／邱臣遠要求為3+11下台負責　蘇貞昌力挺陳時中「這是不對的」

立陶宛「建議」把陸製手機丟掉　小米：從來不來審查用戶通訊

南港新地王！每坪513萬元　華固搶下昆陽站旁875坪土地

失眠婦戴面罩吸藥上床...手握吸入器猝死　麻醉名醫被起訴

中學宿舍「夜店」式收費　「女生免費」男生年繳2.1萬一間住24人

快訊／BNT再爆好消息　德國經辦處長：下批很快就會到台灣

高雄9月大男嬰背血腫疑受虐！父母都說「不小心」疑點多

高雄檢座：「你的辯護人裡面有人吸毒？」檢評會請雄檢查辦

生活熱門新聞

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

秋分到！新颱最快明誕生大迴轉路徑曝

怕變姐夫地上紅包沒人撿！2天後被年輕男帶走

「7天零確診了」原因曝　醫分析解除二級機率

全台姓氏統計數據曝　第1果然是他們！

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

國旅券中獎率曝　好食券名額剩一半

她綁定郵局VISA金融卡曝：漏這動作不能用

醫大生打2劑莫德納患心肌炎　曝2症狀

第三波超強水逆「5星座＝重災戶」慘了！

五倍券綁定驗證碼遭一鍵破解　PTT集體傻眼

館長怒嗆純情工程師：給20萬處理妹子幫「吸膿」

更多熱門

相關新聞

高雄94%學生開打BNT！他1原因拒接種

高雄94%學生開打BNT！他1原因拒接種

高雄市23日開打BNT疫苗校園接種，截至22日統計，12至17歲疫苗意願施打率是94%。記者上午走訪校園，有女同學施打疫苗時淚眼汪汪喊「怕痛」，並說已經請好3天疫苗假；還有男同學表示不願接種，因為疫情相對穩定，目前也沒有改變心意。

美國FDA批准2大族群加打第3劑BNT疫苗

美國FDA批准2大族群加打第3劑BNT疫苗

攻城獅薪資透明　T1聯盟3隊這樣看

攻城獅薪資透明　T1聯盟3隊這樣看

北市校園接種BNT首日　施打率96.5％、48人不適

北市校園接種BNT首日　施打率96.5％、48人不適

台南市勞工局宣導短片發表

台南市勞工局宣導短片發表

關鍵字：

台南BNT疫苗校園疫苗假

讀者迴響

熱門新聞

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

夜間跑廁所超過2次快就醫

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

全聯買到「隱藏商品」！她回家一擺美翻

學生愛遲到　25歲師脫口罵：蘑菇

KID放閃正牌女友！東區妹仔「下衣失蹤」美腿辣翻

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

連千毅正宮難得火辣現身！

小彬彬羊肉爐副業失敗「轉行當CEO」營收每月破百萬

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

校花級女星床戰「突遭男友甩巴掌」

更多

最夯影音

更多
龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走
當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面