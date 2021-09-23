疫苗假襲捲台南！1360人接種BNT　逾500人請休3天：身心不適

▲台南首批BNT疫苗校園施打，1300多人中，有500多人請3天疫苗假，市長黃偉哲表示尊重學生的感受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南首批BNT疫苗校園施打，慈濟高中、關廟國中共1300多人施打，即傳出有500多人請3天疫苗假！台南市長黃偉哲表示，尊重學生自己的感受，因為請疫苗假不需要拿醫師證明，只要他覺得身體或心理上覺得不舒服，他就可以請疫苗假，所以他相信學生請疫苗假，基本上就是休息。

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針對22日下午慈濟高中和關廟國中打完疫苗，傳出有500多人請疫苗假，台南市長黃偉哲指出，22日施打1360多人，加起來有500多人請疫苗假。請疫苗假市府是尊重學生自己的感受，因為請疫苗假不需要拿醫師證明，只要他自己覺得身體或心理上覺得不舒服，他就可以請疫苗假。所以基本上，他相信學生或是家長希望打過疫苗都可以多休息，請疫苗假基本上就是休息，那如果真的有不適就要就醫了，而不是請假而已，如果真的有不舒服，有不適或是反應很大話就要就醫了，所以請疫苗假，基本上是家長希望多一些時間讓學生休息。

針對要不要改變校園內疫苗注射方式，學生在注射之前，是不是要有些心理性建設的建議，市長黃偉哲說，其實「宇美町法」只是一個被認為感覺比較高效率的打法而已，但是其實他覺得，適合用什麼樣的打法，習慣用什麼打法就打，因為原本宇美町法主要是針對年紀大的人，因為他行動比較不便，不要讓他們在施打現場那邊動來動去，所以說由醫護人員動，然後這個是被施打者不動的方式。但是，對於年輕人，他們行動很方便，他不用坐一排在那邊，而且讓他們眼睜睜看別人打，這對學生的心理來講也不是特別好，所以22日發生了幾例暈針現象，還沒有開始打針之前就暈了，所以可見心理因素也是影響蠻大的，所以市府也會請醫護人員再去依現場狀況機動調整這個施打的方式。

黃偉哲市長呼籲同學，如果身體不適請防疫假，都已經許可他們請3天防疫假，所以如果身體不適，心裡不舒服，可以去請防疫假。此外，對於這個mRNA的這些疫苗，包括莫德納，包括BNT，坦白講副作用，這個身體的反應會比較大，那對於這種身體比較大的反應，還是希望大家有點心裡準備，但不要心存畏懼，因為22日的施打的狀況，還算大抵上不錯，大概有暈針的，就是有不舒服的，包括暈針在內，大概是9位，那基本上症狀比較輕，大概12位左右，症狀有暈針的大概只有10幾位，但是症狀都很輕微，經過休息之後就已經可以自行活動，有些就直接返家，有些是返回教室。

黃表示，所以說基本上沒有發生嚴重的不良反應，那接下來我們還會持續施打一直到10月8日，台南市有9萬6千名符合資格12歲以上18歲以下的年輕的學生，所以說這個部分我們會持續把它施打完畢，這樣子台南市疫苗的覆蓋率大概就可以增加4％。



對於外界建議打疫苗是一個學校一個學校打，是不是考慮疫苗打完隔天讓那個學校放一天疫苗假？黃偉哲則說，市府會評估授權各學校校長自己來做決定，如果該校的同學不適的反應，或請疫苗假的人數到達一定的數量的話，那讓放疫苗假就該放疫苗假，不過，如果打完疫苗之後，如果在家裡面，如果萬一真的身體嚴重不適的話，他可能還要到醫院或就醫，搞不好身邊是沒有人，那如果他在學校的話，如果真的不舒服的話，至少可以由保健室的護士、醫師、老師、師長可以直接幫他送醫院。

但如是你在家裡面，家長都上班了，只有你一個人在家裡面，萬一產生嚴重不良反應，可能會慢好幾拍就醫。所以他覺得到底請假好？還是在學校休息好？在學校也不一定要上課，在學校還是可以休息，可以自修自習，所以他覺得其實這部分，交給學校校長來自行認定，該校的同學要不要放疫苗假，或是讓學生來自行請疫苗假，市府把決定權交給第一線直接面對學生的師長。