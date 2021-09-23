快訊／BNT再爆好消息　德國經辦處長：下批很快就會到台灣

▲桃園市長鄭文燦23日上午會同德國經濟辦事處處長林百科（左二）視察桃園高中學生接種BNT疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦23日視察桃園高中學生接種BNT疫苗作業，鄭文燦表示，為讓接種作業更快速有效率，這次由榮總桃園分院團隊施打，採取特別的「桃園打法」，就是隨班施打，醫護人員到每個班級進行施打，學生不用集中起來，打得快又好，預定兩週內可完成13萬個高中生與國中生的接種。

市長鄭文燦今天邀集德國經濟辦事處處長林百科視察桃園高中BNT接種作業，並由榮總桃園分院院長盧星華陪同。鄭文燦指出，桃園市接種意願為全國第一，高達97%的同學有填寫疫苗接種同意書，想請各級學校做好衛教，讓大家知道疫苗的安全性、有效性與提升保護力的作用，疫苗產生之副作用也要觀察，學生若身體不適可以請1至3天的疫苗假，不算曠課。

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▲桃園市長鄭文燦23日上午會同德國經濟辦事處處長林百科視察桃園高中學生接種BNT疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，今天特別邀請德國經濟辦事處林百科處長，關心我們學校接種的情況，目前BNT疫苗是國內唯一能夠接種青少年的疫苗，也感謝德國在台協會處長王子陶與林百科處長支持，今年疫情爆發的時候，特別表達德方願意支持台灣購買BNT疫苗計畫，日前也陪同會長與處長晉見總統蔡英文，相關交涉有個比較曲折過程，但德方始終表達支持台灣購買BNT疫苗的構想，日前透過鴻海、台積電與慈濟基金會，購買1千5百萬劑BNT疫苗，相信對於防疫工作，提升疫苗覆蓋率都有很大幫助。今天林百科特別在全國統一接種的9月23日這天到桃園高中，特別謝謝他以表達對台灣的支持。

林百科處長也透過翻譯說，很感謝鄭文燦市長邀請參加視察，可以看到桃園高中生施打情形，我非常樂見BNT疫苗是能讓台灣青少年施打疫苗的唯一一款，如果可以提升施打率，應該能很快解除危機，回到疫情之前的常態。我們知道台灣一直在申請BNT疫苗採購，相信很快下一批疫苗就會來到台灣。也很開心在桃園看到這麼高的施打率，德經處這邊也會不斷提供資源給台灣桃園這邊所有的朋友們。

▲桃園高中學生今天上午在教室裡接種BNT疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

榮總桃園分院院長盧星華說，這次施打榮總桃園分院共派出34名護理人員與4名醫師協助，採進入教室方法方式，這也是桃園市首次以此方式施打，主要是考量讓學生們在熟悉的環境接種疫苗，以降低緊張感情形。

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