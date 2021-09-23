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美國FDA通過授權　65歲以上及高危險群加打第3劑BNT疫苗

▲▼美國,新冠,口罩,疫苗。（圖／路透）

▲ FDA批准二大族群接種輝瑞第三劑。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國食品藥品監督管理局（FDA）22日通過授權，批准為接種二劑新冠疫苗已滿6個月的65歲以上長者、重症高危險群及高風險職業者，注射第三劑輝瑞/BNT疫苗。

根據CNBC，FDA批准輝瑞疫苗第三劑緊急使用授權，對象除染疫死亡率較高的65歲以上長者以外，還包括18至64歲有重症風險的族群。FDA將該族群定義為，在公共團體或職業上頻繁接觸病毒，使其面臨感染新冠肺炎嚴重併發症的高風險者。

FDA生物製品評估與研究中心主任馬克斯（Peter Marks）聲明指出，該機構參考疫苗諮詢委員會17日會議後提出的建議，並徹底審查相關數據，未來也將持續分析FDA取得有關使用加強劑的數據，做出進一步決定。

《路透社》報導，拜登政府原計畫本周起為16歲以上族群接種第三劑，正等待FDA及美國疾病管制與預防中心（CDC）批准。FDA顧問17日進行投票，以壓倒性的票數否決為所有16歲以上民眾注射加強劑，認為沒有足夠的證據支持，並要求提出更多安全數據，但一致同意為65歲以上及重症高風險族群施打。

不過，FDA未來也可能重新評估，擴大第三劑接種對象。該機構高層對於大眾是否需要加強劑的問題意見不一，代理局長伍考克（Janet Woodcock）表示支持，但部分資深科學家認為，目前沒有足夠證據顯示應該這麼做。

另一方面，嬌生集團（Johnson & Johnson）21日宣布，接種該公司研發的新冠疫苗第二劑可提升預防中度及重度疾病的效力。美國首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）19日則表示，莫德納公司（Moderna）研發的新冠疫苗加強劑數據會在幾周後公布。

以色列、英國等國家已經展開第三劑接種，美國則在8月開放為免疫低下族群施打。根據CDC數據，美國目前已有超過200萬人注射第三劑。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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