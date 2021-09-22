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北市學生開打BNT首日接種4461人　48人不適、648人請疫苗假

▲學生施打BNT疫苗，於觀察區休息。（圖／記者林敬旻攝）

▲學生施打BNT疫苗，於觀察區休息。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市校園施打BNT計畫首（22）日，由聯合醫院忠孝院區、仁愛院區及宏恩醫院醫護團隊，進駐芳和實中、和平高中、育成高中、復興高中、私立東方工商，以及北科大五專部共6所校園進行疫苗施打。台北市教育局表示，實際施打率為96.5％，施打後有48名學生不適。

台北市教育局指出，北市配合疫情指揮中心政策，為年滿12歲至未滿18歲的青少年進行BNT疫苗校園接種服務，以讓整體防疫在校園更臻完善。

北市教育局表示，22日已施打疫苗的6所學校原定施打人數為4623人、實際施打人數4461人、實際施打率96.5%、施打後發生不適學生人數48人，佔比為1%。

教育局提及，過程中雖有少數學生暈針，經觀察後已復原返家休息；合計有648名學生施打完疫苗後請疫苗假，接近一成五；殘劑計2劑，1劑依本局殘劑施打原則為校內教師進行疫苗接種，另一劑校內無人施打，由醫院帶回。

教育局再次提醒，此次疫苗接種服務不具強迫性，可視自身需求及個人意願，自由選擇是否接種。疫苗接種後要多加留意身體狀況與休息，並依自己的狀況進行調養或自主學習。

▼醫護人員準備幫學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫護人員準備幫學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

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