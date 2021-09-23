過去做得到100％無輻射食品進口　陳吉仲：CPTPP談判會積極處理

▲「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

台灣正式遞件申請加入太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），後續進入與會員國間的談判工作；其中，又以與日本間的福島和災區域食品開放與否，最受注目。政委鄧振中坦言，「這是一個不容易處理的問題」，但仍需要面對；農委會主委陳吉仲則強調，台灣過去能做到100％沒有任何輻射食品進口，之後也會在CPTPP的談判中積極處理。

政委鄧振中說，關於日本福島食品問題，當然知道日方對於這問題相當關切，CPTPP下個階段應該就是跟各國的諮商、談判工作，假如日方提出這問題的話，「我們當然需要面對處理」。

鄧振中強調，政府對於福島食品的處理原則，第一，是國民健康的維護；第二，處理過程要依據科學證據；第三，要依據國際規範。在這三個原則下，經過談判過程，跟日方應該可以妥善找出一個方法處理。

鄧振中說，「福島食品」並不是就是核汙染食品、核食，「沒有國家會讓核食進口」，現在科技非常發達，到底什麼被汙染過，是非常容易查的。

另外，美國在昨天宣布全面解除福島和災後的日本食品禁令，是否會成為日後的談判指標？鄧振中坦言，「這是一個不容易處理的問題」，每一個國家都把維護國民健康當成最重要的政策目標，台灣也是一直秉持這個原則處理進口食品問題。

鄧振中說，美國的新措施是採取更開放的規範，「感覺上」美國是一定經過科學調查，能夠有把握這些過去規範的項目應該是可以妥適確認沒有受到核污染，所以可以採取進一步的開放措施。這些都是可以作為我們跟日方交涉談判的參考。

而農委會主委陳吉仲則補充，美國跟歐盟早就針對日本相關食品採取開放，過去在2018、2019、2021年，美國有陸續針對之前所謂設定的高風險品項，分別解除、開放，美國不像台灣、中國等，只針對福島周邊縣市的9大食品採區域開放，昨天美國開放的是針對日本國內14個縣在國內禁止流通的品項，全部可以出口到美國，這是一個更大幅度的進步。

陳吉仲說，以台灣過去處理日本食品的案例，從2011年福島事件後，3月15日開始檢測所有日本食品到國內近來的17萬多件，每一件都是100％符合輻射標準。

「我們的輻射標準不管是碘-131、銫-134、銫-137，都比國際更嚴格。」陳吉仲指出，台灣甚至做到符合標準但仍有微量反應的貨品，全都採取退運、銷毀，「我們是做到100％沒有任何輻射食品進來」。面對日本核災區域食品的開放，會在CPTPP申請過程裡積極處理。