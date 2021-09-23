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快訊／謝長廷曝日本支持台灣加入CPTPP　「茂木外相公開表示歡迎」

▲▼CPTPP。（圖／達志影像／美聯社）

▲CPTPP。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／台北報導

台灣政府昨（22日）向CPTPP文件存放國紐西蘭遞件，要求申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），對此，我駐日代表謝長廷23日表示，已經告知今年主席國日本，在美國的日本外相茂木敏充今天已經公開表達歡迎，「基本上日本維持政府歡迎、議員支持的基調。」

謝長廷在臉書發文指出，台灣正式申請加入CPTPP，這次迅雷不及掩耳的速度，讓外界意外，因為中國日前才申請加入，外界好奇這和台灣的行動有沒有關連，但根據政府的正式說法，台灣是為自己行長遠的經濟利益而申請加入，與中國沒有直接關係。

謝長廷表示，CPTPP要求高標準的貿易自由，中國的國營事業等體制還有差距，但不能忽視其經濟體市場規模大，也具吸引力，有幾個會員國將持續為其發聲，日本輿論界分析其申請動機，一般認為是在牽制台灣，「因為中國加入成功，台灣就沒有機會。」

對於今後可能的發展走向，謝長廷指出，台灣堂堂和中國平等的接受會員國品頭論足式的自由貿易規範審查，讓彼此優缺點公開於世界，都會相對放大，缺點多的比較難堪，「至於中國會不會氣卜卜撤回申請，表示不玩了？正常是不會，因為這等於進退失據、騰笑國際。」

對於中國、台灣會不會僅一國參加，謝長廷表示，CPTPP採共識決。雙方都有朋友，這種可能性不大，如果二者都加入就跟WTO一樣，台灣多了一個生存發展的空間。

謝長廷指出，二者都不加入可能也是會員國妥協的選項之一，但中國的面子可能丟不起。可能性不大，若雙方角力、勢力均衡的話，時間一直往後延，結論遙遙無期，大家都受傷害，若引起美國重新考慮參加？那變數就更多了，值得觀察分析。

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